لوران عون : نشهد تغيير جذري في علاقة الاغتراب بلبنان

A + A -

اكد رئيس مجلس الانتشار اللبناني الاستاذ لوران عون في مقابلة مع موقعنا بان ما تحقق بملف الانتشار هو انجاز عظيم وخطوة مبشرة لمستقبل الانتشار واعادة التواصل بينه وبين الوطن

"ان ما قام به الوزير باسيل هو معجزة" اكمل عون متطرقا الى جهوده الاستثنائية وخاصة خلال الايام العشر الاخيرة وتواصله مع الجاليات في كافة انحاء العالم لحثهم على التسجيل واشار عون الى ان الخطوات التي تقوم بها وزارة الخارجية ادت الى ادخال الانتشار في صلب بنية لبنان السياسية مما دفع بجميع الاحزاب اللبنانية الى التواصل مع مناصريها في جميع انحاء العالم ودفعهم الى الاهتمام بالخارج والعمل على تقدمة طلبات استعادة الجنسية

الانتشار هو عنصر اساسي ببناء المؤسسات وله الدور الاكبر في بناء الدولة اذا ما تم اشراكه بالحياة السياسية واعيد له الثقة بوطنه الام والاحب على قلبه لبنان. وقد شدد عون على ان التصويت الالكتروني هو مرتبط بملف استعادة الجنسية وهما ضروريان ووجهان لعملة واحدة.

وختم عون بالقول ان الاحزاب اللبنانية وضعت كل خلافاتها جانبا ووحدة جهودها لاستكمال هذا الملف ونتأمل ان تندرج هذه الوحدة على كافة الملفات الوطنية التي هي للمصلحة العامة