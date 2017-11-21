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الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة الاستقلال.. ترامب: لبنان شريك للولايات المتحدة نقف بثبات معه وسنواصل دعمه

21
NOVEMBER
2017
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم المزيد من برقيات التهنئة لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال. وفي هذا السياق، جاء في برقية  الرئيس الاميركي دونالد ترامب:

"يسرني، والشعب الاميركي، ان نعرب عن اطيب تمنياتنا لشعب لبنان احتفالا بالذكرى السنوية الـ74 للاستقلال يوم 22 تشرين الثاني.

ان الولايات المتحدة الاميركية تقدر كثيرا العلاقات الثقافية والعائلية والسياسية والاقتصادية الدائمة بين  شعبينا وبلدينا.

 وكان لبنان شريكا قويا مع الولايات المتحدة في مواجهة تهديد الارهاب والتطرف العنيف. ونحن نقف بثبات مع لبنان وسنواصل دعم جهود بلدكم لحماية استقرار لبنان واستقلاله وسيادته".


الملك السعودي

        كما ابرق خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود مهنئا، ومتمنيا لرئيس الجمهورية الصحة والسعادة، وللشعب اللبناني اطراد التقدم والازدهار.

 


ولي العهد السعودي

        واعرب ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في برقيته عن تمنياته للرئيس عون بموفور الصحة والسعادة،  وللحكومة والشعب اللبناني المزيد من التقدم والازدهار.


الرئيس السوري

        وابرق الرئيس السوري بشار الاسد مهنئا، ومؤكدا "الحرص على تعزيز الروابط الاخوية القائمة بين  بلدينا الشقيقين لما فيه مصلحة شعبينا والمصالح العليا للامة العربية".


الرئيس التونسي

        كما ابرق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مهنئا، ومما جاء في البرقية:" اعرب لفخامتكم عن بالغ ارتياحنا للروابط الاخوية العريقة وعلاقات التعاون  المتميزة التي تجمع تونس ولبنان، واؤكد لكم عزمنا الراسخ على العمل سويا من اجل مزيد دعمها وتعزيزها في كافة المجالات لما فيه خير بلدينا ومصلحة شعبينا الشقيقين".


ملكة بريطانيا

        وجاء في برقية ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية "يسعدني ان اهنئكم باليوم الوطني، وان اعرب لكم في آن عن افضل التمنيات بالسعادة  للشعب اللبناني".


الرئيس التركي

        وابرق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مهنئا ومتمنيا "ان يتعزز السلام والاستقرار في لبنان تحت قيادة فخامتكم الحكيمة". واعرب عن رغبته "في زيادة التعاون في جميع المجالات كما في الفترة السابقة كذلك في الفترة المقبلة، مبنية على اساس من الصداقة والاخوة المتينة التي تجمع شعبينا".


الرئيس اليوناني

        كما ابرق الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، باسمه الشخصي وباسم الشعب اليوناني،  متمنيا لرئيس الجمهورية السعادة وللشعب اللبناني الازدهار.

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