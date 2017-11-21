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رسالة من ظريف الى باسيل

21
NOVEMBER
2017
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، منذ بضعة ايام رسالة من نظيره الايراني محمد جواد ظريف، وذلك في ضوء التطورات السريعة التي تشهدها المنطقة لاسيما الاستقالة غير المتوقعة والمثيرة لعلامات الاستفهام لدولة رئيس الحكومة سعد الحريري، مشددا فيها على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان ودعم كافة الأطراف الداخلية، الإقليمية والدولية لهذا الاستقرار. كما شدد على وجوب إتاحة الفرصة لفخامة رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية الشرعية لاتخاذ القرارات المناسبة، وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية بعيدا عن الهواجس والضغوط الخارجية وعن الأساليب التحريضية، والسعي لفرض آراء خارجية على شعب وسيادة لبنان.

 


وتوقف الوزير ظريف في رسالته على الوضع المزري والمقلق في اليمن، مؤكدا على أن ليس هناك من حل عسكري في هذا البلد، ومذكرا بمبادرته لتسوية هذا النزاع التي ترتكز على النقاط التالية: وقف إطلاق النار، تأمين المساعدات الإنسانية والصحية للشعب اليمني، واستئناف الحوار الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واضعاً جميع طاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإيجاد حل لهذه الازمة. كما أكد على أن ليس هناك من حل عسكري لأي من أزمات المنطقة وان الحوار والتمسك بالديبلوماسية المبنية على الاعتراف بحقوق ومصالح جميع الأطراف هي الحل الوحيد لجميع مشاكل دول المنطقة.

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