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بالصورة - الخادمة تعترف.. هكذا نفذّت جريمة الرابية المروّعة!

21
NOVEMBER
2017
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في إطار متابعة جريمة القتل المروعة التي وقعت في الرابية، اعترفت الخادمة الاثيوبية التي نفذّت الجريمة في التحقيق معها، باقدامها على قتل مخدومتها سهى سكاف وطعن زوجها شارل، 7 طعنات، بعد محاولته الاتصال بالشرطة وهو ما زال في المستشفى وحالته مستقرة.

 

وعن دوافع الجريمة، أكدت الخادمة انها كانت في حالة عصبية، وما دفعها إلى القتل وفق ما ادعت، اسباب واهية "تستبعد أن تكون حقيقية"، وهي لم تأت على ذكر أي تعنيف يُمارس عليها، بل تضيق على حياتها الخاصة.

 

ووفق أجواء التحقيق، لا يبدو بأن الخادمة خططت للقتل مع أحد، ولدى سؤالها عن كيفية اقدامها على هذا النوع من الجرم وحدها دون مقاومة من الضحيتين، خصوصا وانها فتاة عشرينية، فكان الجواب بأنها قوية البنية.

 

تجدر الإشارة إلى أن النائب العام الاستئنافي القاضي رامي عبد الله، كان قد بدأ تحقيقاته في القضية بدقة متناهية، واطلع على كافة التفاصيل المتوافرة من فصيلة أنطلياس، وأمر كالعادة بالكشف على ادق الوقائع وكافة الملاحظات، لتبيان ملابسات الجريمة وقد انتقل الملف الى مكتب النائب العام الاستئنافي الاول غادة عون لاستكماله والادعاء قبل إحالته إلى قاضي التحقيق.

 

(التحرّي)

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