الرئيس عون يوجه في الثامنة مساء رسالة الاستقلال

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يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، رسالة الى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال، يتناول فيها معاني الذكرى ويتطرق الى الاوضاع العامة في ضوء التطورات الاخيرة.

وعشية عيد الاستقلال، استقبل الرئيس عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء المجلس العسكري السادة: رئيس الاركان اللواء الركن حاتم ملاك، المدير العام للادارة اللواء محسن فنيش، المفتش العام اللواء الركن سمير الحاج، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن سعد الله حمد، وعضو المجلس اللواء الركن جورج شريم.

وخلال اللقاء، سلم قائد الجيش رئيس الجمهورية بزة القتال الجديدة التي اعتمدها الجيش مؤخرا، والتي ارتداها العماد عون واعضاء المجلس العسكري، والتي سيرتديها ايضا العسكريون المشاركون في العرض العسكري غدا للمرة الاولى.

تجدر الاشارة الى ان الجيش اللبناني كان اعتمد منذ تأسيسه في العام 1946 بزة الميدان المعروفة بــ " الكاكي" نسبة للونها وفي العام 1983 اعتمد الجيش لباسا عسكريا موحدا هو المرقط. واليوم يعتمد الزي الجديد الذي يتميز بالالوان الفاتحة المتماهية مع الوان الارض والطبيعة اللبنانية، وفيها خصائص توفر راحة للعسكريين في اثناء ادائهم مهماتهم. كذلك اعتمد الجيش الحذاء العسكري الصحراوي " الريجنر" لكل وحدات الجيش بدلا من الحذاء العسكري الاسود مع الاشارة الى ان الافواج الخاصة ستحتفظ بلباسها الخاص.

وزير السياحة

الى ذلك، شهد قصر بعبدا اليوم لقاءات وزارية وديبلوماسية وسياسية وروحية.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزير السياحة اواديس كيدينيان الذي عرض معه الحركة السياحية في البلاد والاستعدادات التي اتخذتها الوزارة للسياحة الشتائية.

السفير الايطالي

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سفير ايطاليا في لبنان ماسيمو ماروتي الذي عرض معه برنامج الزيارة الرسمية التي ينوي رئيس الجمهورية القيام بها الى ايطاليا ابتداء من 29 تشرين الثاني الجاري وحتى الاول من كانون الاول المقبل. وتم خلال اللقاء التداول في الاوضاع العامة والتطورات الاخيرة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

المفتي الجعفري الممتاز

واستقبل الرئيس عون المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الذي نقل الى رئيس الجمهورية تحيات رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان وتقديره للدور الذي لعبه في معالجة الازمة التي نشأت عن اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته، والمواقف التي اتخذها حيال الملابسات التي رافقت الاستقالة. واشاد المفتي قبلان بمواقف رئيس الجمهورية من البيان الذي صدر عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة، والتي عبر عنها خلال استقباله امس الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط.

مدير مكتب الرئيس الحص

وتسلم رئيس الجمهورية من الرئيس سليم الحص رسالة نقلها اليه مدير مكتبه السيد رفعت البدوي، وتضمنت اشادة بالمواقف التي اتخذها الرئيس عون في ادارته الازمة الحكومية الراهنة، والتي جنبت البلاد ازمة وطنية. وعبر الرئيس الحص في رسالته عن دعمه للخطوات الوفاقية التي يتخذها الرئيس عون منوها بالتشاور الذي اجراه مع القيادات اللبنانية كافة.

ثانوية السيدة للراهبات الانطونيات

واستقبل الرئيس عون وفدا من ثانوية السيدة للراهبات الانطونيات في الجمهور والحازمية برئاسة الاخت نزها خوري، ضم اداريين ومعلمين وتلامذة. والقت الاخت خوري كلمة اشارت فيها الى ان الزيارة هي بمثابة تحية للرئيس عون على مواقفه الوطنية من جهة، وعلى رعايته الابوية للوطن من جهة ثانية. ولفتت الى ان الثانوية تشارك سنوياً في الماراتون من اجل قضية معينة، "وهذه السنة كانت القضية من اجل مركز الانطونيات للحاجات الخاصة (التشخيص والمعالجة) والذي يعنى بالاولاد ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم افتتاحه قريباً، وكان الشعار" ركضنا ورح نركض ليركضوا معنا".

واضافت: "ان الهدف الآخر لزيارتنا يتمثل في استعادة ذكريات العام 1990 حين اتينا الى قصر بعبدا في ظروف قاسية كان يعيشها لبنان، وكان الجيش بحاجة الى دعم معنوي، وفي عيد القديس انطونيوس في تلك السنة، وقّعت على العلم اللبناني. وقد رغبنا هذا العام في ان توقّع عليه مجدداً كرئيس للجمهورية، كي نحفظه ونعرضه في صالون المدرسة".

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد مستذكراً مراحل تعليمه المختلفة والمناصب التي وصل اليها خلال مسيرته. ودعا الطلاب الى الاجتهاد في الدرس والتنافس في سبيل خدمة الوطن ومحبته لانهم قد يصلون في يوم ما الى رئاسة الجمهورية.

وقال: "تحملون جميعكم هوية لبنان، ويجب ان تحبوه. نحن نقوم بالاعمار على قدر امكاناتنا، ويجب عليكم ان تكملوا ايضاً، على امل ان تحظوا بأيام افضل من تلك التي حظينا بها". وتمنى الرئيس عون للطلاب الصحة والنجاح، متوجهاً اليهم بالقول :"انا احبكم".

بعدها، وقّع الرئيس عون على العلم، وسلّمه الى الاخت خوري.