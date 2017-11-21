توقيف 5 ارهابيين من "جبهة النصرة" في محافظة جبل لبنان!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لرصد وتعقّب المنظمات الإرهابية ضمن الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معطيات حول وجود خلايا إرهابية تنشط في محافظة جبل لبنان، ويستخدم أعضاؤها مواقع التواصل الإجتماعي لتحقيق أهدافهم الإرهابية.

نفذت القطعات المختصة في الشعبة المذكورة عمليات مراقبة ورصد، وتمكنت خلال أوقات وتواريخ مختلفة من توقيف خمسة عناصر من "جبهة النصرة"، وهم:

- ي. ك. (مواليد عام 1998/سوري).

- م. ك. (مواليد عام 2000/سوري).

- ع. ن. (مواليد عام 2000/سوري).

- م. ع. ج. (مواليد عام 2000/سوري).

- أ. ع. ج. (مواليد عام 1999/ سوري).

بالتحقيق معهم اعترفوا بقتالهم سابقاً إلى جانب "جبهة النصرة" في سوريا. كما تبين أنهم حضروا إلى لبنان بأوقات سابقة بطريقة غير شرعية وهم يستخدمون أوراق ثبوتية مزورة، وهم على تواصل وتنسيق مع قياديين في التنظيم المذكور في إدلب، ويستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي بهدف نشر الأفكار "الجهادية"، وتجنيد عدد من السوريين المقيمين.

أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص".