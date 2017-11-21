بالتفاصيل والأيام.. إلى متى تستمرّ الأمطار؟!

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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن طقس اليوم الثلاثاء غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة ورياح غربية قوية وسط أمطار متفرقة غزيرة مع احتمال لسيول ساحلاً وبرق ورعد، كذلك مع احتمال لزخات من البرد وثلوج على ارتفاع 2000 متر.

أمّا في تفاصيل طقس الايام المقبلة، فجاء الآتي:

*الاربعاء 22/ 11/ 2017: طقس متقلب مع استقرار درجات الحرارة وسط رياح غربية قوية قليلاً مع هطول أمطار متفرقة.

* الخميس 23/ 11/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً ورياح شرقية مع احتمال ضئيل لامطار متفرقة ساحلاً.

* الجمعة 24/ 11/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة، وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً ورياح شرقية مع احتمال ضئيل لامطار متفرقة ساحلاً.

* السبت 25/ 11/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً ورياح شرقية.

* الاحد 26/ 11/ 2017: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة وسط برودة نسبية ليلاً جبلاً وبقاعاً ورياح شرقية.

* الاثنين 27/ 11/ 2017: طقس حار نسبياً مع ارتفاع درجات الحرارة الى حدود 20 بقاعاً و24 ساحلاً.