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الحراك الدولي الذي قاده الرئيس عون حوّل الرسالة اللبنانية إلى صرخة مدوية ردد العالم صداها

21
NOVEMBER
2017
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بتصرّف-   

كتب جورج شاهين في الجمهورية:

يتحدث بعض زوّار العواصم الكبرى المؤثرة في المنطقة عن هذه المعادلة الدولية بكل ثقة ويسترسلون في الكلام عن الجهود التي بذلت لتطويق أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري وما احاط بها من التباس وغموض نادرين.

ولذلك فقد شغلت لأيام العالمين العربي والغربي وعواصم الدول الكبرى والمؤسسات الدولية والأممية بفعل الحراك السياسي والدبلوماسي الذي قاده رئيس الجمهورية مستفيدا من الإجماع الذي لم يتحقق في الداخل بمثل ما تجلى هذه المرة على مستوى اهل الحكم والحكومة والمعارضة في آن.

وعلى هذه الخلفيات يعترف ديبلوماسيون معتمدون في بيروت انه كان لهذا الموقف اللبناني النادر الصدى الإيجابي في كل مكان. وهو ما أدّى الى تحويل الرسالة اللبنانية صرخةً مدوية تردّد صداها في العالم الذي عبّر منذ اللحظة الأولى عن إجماع وتوافق دوليَّين لمنع ما يؤدّي الى الإنفجار الذي شهدته عواصم ومدن عربية عاشت ما يشبه الأزمة اللبنانية الأخيرة، وهو امر قل نظيره باعتراف الجميع حيال اي حدث سبقه سواء كان اقليمياً او دولياً.

ويلتقي هؤلاء السفراء مع زوار بعض عواصم القرار على قراءة ردات الفعل الدولية بحجم الإجماع اللبناني. فقد شهدوا على فتح خطوط التواصل بين العواصم الكبرى وزعمائها في ما بينها على وقع الحراك الذي قاده رئيس الجمهورية مستفيداً من الإهتمام الدولي بمسار الأزمات الدولية المترابطة في ما بينها نتيجة تورّط الجميع في معظم الأزمات الدولية من كوريا الشمالية وبحر الصين الى اوكرانيا ومنهما الى شرق البحر المتوسط والخليج العربي.

كما تسلّح لبنان بما حقّقه في نهاية الصيف الماضي من انتصار على الإرهاب جعله قبلة قادة المواجهة الدولية التي جمعت جيوشاً واسلحة الحلف الدولي بزعامة الولايات المتحدة، والحلف الخليجي - الإسلامي بزعامة المملكة العربية السعودية والمحور الروسي ـ الصيني - الإيراني - التركي، والذين توحّدوا حول لائحة واحدة للمنظمات الإرهابية والتي توسّعت لتشمل بموجب العقوبات الأميركية والأوروبية احزابَ الساحة اللبنانية.

وبناءً على ما تقدّم، يلقي زوار واشنطن وباريس وموسكو وبرلين ولندن الضوء على جانب آخر من ردات الفعل الدولية على ازمة الإستقالة. فرصدوا بالإضافة، الى سلسلة المواقف التي عبّرت عنها وزاراتُ الخارجية والهيئآت الإقليمية والدولية رفضاً لما حصل، حجم الإتصالات التي تمّت بين رؤساء الدول الذين كانوا يواكبون بالإضافة الى حدث الإستقالة الحريرية من الرياض ما يجري في المملكة من متغيّرات مفاجِئة على مستوى إعادة تكوين السلطة فيها عقب التوقيفات التي شملت عدداً كبيراً من الأمراء السعوديين والوزراء الحاليّين والسابقين والقادة العسكريين الذين يتعاطون يومياً مع مراكز المال والبورصات العالمية والمؤسسات الإستثمارية الدولية وجيوش الحلف في اكثر من أربعين دولة في العالم.

الجمهورية
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