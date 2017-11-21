أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 21-11-2017

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البناء



لا تزال زيارة البطريرك بشارة الراعي إلى السعودية تأخذ حيّزاً من الأحاديث في الصالونات السياسية، حيث أشار نائب بارز أمام زوّاره أمس إلى أنّ الزيارة أُعطيت طابعاً دينياً وقيل إنها في إطار حوار الأديان، غير أنّ برنامجها لم يكن كذلك على الإطلاق، إذ لم يتضمّن أيّ لقاء للبطريرك مع رجال دين سعوديّين، بل اقتصرت اللقاءات على الملك سلمان ونجله وليّ العهد محمد بن سلمان ورئيس الحكومة المحتجَز سعد الحريري، وهي لقاءات سياسية بامتياز!

الجمهورية

على رغم الدعوات المتكررة لإحدى الوزارات لدفع مواطنين للتسجُّل من أجل إستحقاق داخلي، إلّا أن الإقبال بقي منخفضاً مقارنة بالآمال التي عُقدت على هذا الموضوع.



تخوّف أحد المراجع أن تشهد المرحلة الحالية تصعيداً في الخطاب ضد بعض المواقع الرسمية ترافقه ضغوطات من أكثر من جهة خارجية سياسية وإقتصادية.

اللواء

- لغز

طلب رئيس تيّار سياسي واسع الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يُشكّل احتفالاً يؤدي إلى استفزازات..

- غمز

بدأت طلائع تحالفات جديدة، تبرز بعد تداعيات الاستقالة، مما يعني خلط الأوراق في المرحلة المقبلة..

- همس

يُؤكّد مصدر نقدي رفيع أن لبنان تجاوز الأزمة مالياً في الأيام الثلاثة الأولى التي تلت استقالة الحكومة..

المستقبل



إنّ ديبلوماسياً أوروبياً وصف التحرّك الفرنسي العتيد بأنه عبارة عن «غلاف» لحماية لبنان من خلال تعديل مهمّة مجموعة الدعم الدولية للبنان لتكون إطاراً لتسوية اقليمية.