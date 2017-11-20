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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



مساران، يرتبط بهما المشهد اللبناني ... انطلقا في اليومين الماضيين ... علما أنهما مساران خارجيان ... لا ناقة للبنان بهما ... ولا جمل ...



المسار الأول، هو ما يمكن تسميته خارطة الطريق لعودة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى بلده وعاصمته ومقر حكومته وبيته ...



أما المسار الثاني، فهو تهويل ما تبقى من دول عربية متفرقة، في ما يسمى جامعة، بالذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ... لنشر غسيل حروبهم الذاتية ... وتعميم أحقادها الموروثة منذ قرون ...



مسار عودة الحريري أولا، بدأ من الرياض، في ظل غطاء مثلث: وحدة وطنية لبنانية صلبة خلف رئيس الجمهورية ... تأييد دولي للموقف الوطني اللبناني ... ومبادرة فرنسية مشكورة ...



لكن إلى أين من هنا؟ ماذا سيفعل رئيس الحكومة بعد عودته؟ نظريا الاحتمالات ثلاثة: إما العودة إلى ما قبل بيان شاشة "العربية" وما سمي استقالة ... وإما قبولها فورا والشروع في الآلية الدستورية لما بعدها ... وإما المراوحة في منزلة بين الاثنتين: أي لا استقالة ولا عودة عنها... من باب كسب الوقت، لا تضييعه، لتبيان حقائق الأمور في المشهد الضبابي، وتحت عنوان التداول بما يمكن فعله لإصلاح ما تشوش في تسوية العام الماضي ... في كل الأحوال، يظل الأكيد أن هذا المسار سيستغرق وقتا أطول من المتوقع...



أما المسار الثاني، أو مسار تهويل بعض العرب على لبنان، فأوضحه أبو الغيط اليوم لرئيس الجمهورية. قال أمين عام جامعة الدول العربية: "نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة، وتحديدا إلى مجلس الأمن، لمواجهة إيران" ... وهو ما رد عليه الرئيس عون بلغة أكثر وضوحا: "منذ 12 عاما ... منذ صدرت فتوى أبو مصعب الزرقاوي بالتكفير المذهبي حذرت كل العرب ... ولم يسمعوا ... فلا تحذروا لبنان اليوم، لتنفيس حروب عمرها 14 قرنا ... كان اللبنانيون خلالها، من مسلمين ومسيحيين، يعيشون معا على أرضه" ... انتهى كلام الرئيس.



سيمر وقت قبل جلاء المشهد ... لكن الوقت ينتهي هذه الليلة بالذات، بالنسبة إلى لبنانيي الانتشار ... ليسجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ... ساعات، تواكبها وزارة الخارجية لحظة بلحظة ...





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



غداة البيان الوزاري العربي في القاهرة تطورات على غير خط:



- الأول: رد من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

- الثاني: جولة توضيحية للبيان قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيروت.

- الثالث: تأكيد رئيس الجمهورية ان لبنان لم يؤذ أي دولة عربية ولا يمكن ان يقبل الايحاء بأن الحكومة شريكة بالاعمال الارهابية.

- الرابع: اعتبار الرئيس بري ان البيان العربي غير موفق.

- الخامس تشديد إيراني على ان البيان العربي غير ذي قيمة.

- والسادس وصول السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب الى بيروت لتسلم مهامه.

وعلى الصعيد الحكومي ترقب لعودة الرئيس سعد الحريري من القاهرة الى بيروت غدا ليقوم بالتحرك الآتي:



- أولا: المشاركة في العرض العسكري للجيش في ذكرى الاستقلال.

- ثانيا: تقبل التهاني بالعيد في القصر الجمهوري مع الرئيسين عون وبري.

- ثالثا: إبلاغ الرئيس عون وربما الرئيس بري بالأسرار التي أشار إليها قبل العودة.

- رابعا: التأكيد على الاستقالة ليكون هو وحزب الله خارج الحكومة.

- خامسا: إمكان البقاء في الحكومة رهن الموافقة على آلية تنفيذية لحياد لبنان.

- سادسا: قبول رئاسي للاستقالة وإجراء الاستشارات النيابية الملزمة.

- سابعا: إطالة فترة التشكيل إذا رسى التكليف على الحريري مجددا لتكون الفترة للحوار حول الشروط السعودية.

- ثامنا: إذا لم يكن ذلك بعد قبول الاستقالة فإن الاستشارات قد تفضي الى تكليف شخصية يسميها الرئيس الحريري مع حلفائه لتكون الحكومة لأقل من ستة أشهر مع تقريب موعد الانتخابات النيابية.

تاسعا: إعادة الرئيس الحريري ترتيب بيته السياسي في خطوة إنطلاق جديدة لتيار المستقبل ولفريق مختص في بيت الوسط.



وفي رأي أوساط سياسية ان مجيء السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب بهذه السرعة لتسلم منصبه في بيروت هدفه مواكبة الاوضاع الجديدة لتيار المستقبل ولحلفائه.



وفي ما يتعلق بتحرك أبو الغيط في بيروت، فقد برز في مواقفه التأكيد على ان لبنان لن يكون ساحة للصدام السعودي-الإيراني في لبنان.



البداية من كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فند في رده على البيان الوزاري العربي ثلاثة أمور:



- الأول: النفي التام لإرسال حزب الله أسلحة الى أي دولة عربية.

- الثاني: التأكيد ان في لبنان دولة وان المقاومة عامل استقرار للأمن.

- الثالث: النفي التام لأي علاقة لحزب الله بإطلاق صاروخ بالستي باتجاه الرياض من اليمن.



وتناول الوضع الحكومي مؤكدا اننا ننتظر عودة الرئيس الحريري ونحن منفتحون على كل حوار ونقاش.





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* مقدمة نشرة أخبار "المستقبل"



القراءات في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب وما تضمنه من ادانته الشديدة للتدخلات الايرانية المستمرة في الشؤون العربية، وتحميلِ حزب الله الذي وصفه بالارهابي، مسؤولية دعم الارهاب والجماعات الارهابية في الدول العربية تلاحقت اليوم محليا واقليميا، في وقت وصل الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الى بيروت، حيث التقى رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ميشال عون ونبيه بري.



وفيما اوضح رئيس الجمهورية أن لبنان ليس مسؤولا عن الصراعات العربية أو الاقليمية التي تشهدها بعض الدول العربية وهو لم يعتد على أحد، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يقبل الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية، كان ابو الغيط ينقل إلى الرئيس عون حرص الدول العربية على سيادة لبنان واستقلاله ودوره.



وفي عز التوتر الذي تعيشه المنطقة بفعل التدخل الايراني في قضايا العرب وفيما سجل اليوم وصول السفير السعودي الجديد لدى لبنان وليد اليعقوب لتسلم مهامه رسميا في لبنان، كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يجدد شكره وولاءه لايران ولقادتها ولما اسماه المساعدة الايرانية للشعوب العربية.



نصر الله قال إن اتهام حزب الله بالارهاب هو مسار اميركي هدفه معاقبة كل من ساهم في هزيمة داعش، كما هاجم وزير الخارجية السعودية عادل الجبير بالقول ان سلاح حزب الله هو عامل استقرار في لبنان.



ونفى نصر الله ان يكون لحزب الله او لأي عنصر من الحزب علاقة باطلاق اي صاروخ من اليمن على المملكة السعودية، لا سابقا ولا مستقبلا معتبرا ان اليمن دولة عربية محاصرة برا وبحرا وجوا.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



مكللا بنصر ممتد من راوة العراقية الى البوكمال السورية، انهى ما سمي يوما بدولة الخلافة الداعشية، اطل سيد المقاومين واعدا الامة ومتوعدا الارهابيين باستكمال المعركة حتى اعلان النصر النهائي على هؤلاء برجال لن يسمعوا ما قيل بالامس ببيانات سميت عربية، وسيتابعون الطريق بصنع انتصارات تاريخية..



بين عزة نصر تاريخي على الارهاب ولوعة الم انساني في يمن العرب الاقحاح توزع خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله..



ليس صدفة ان ينتصر محور المقاومة على داعش في البوكمال، بالتزامن مع بيان عربي يسمي المقاومة بالارهاب، ويكفي كلام يعلون ليشرح واقع الحال بان وزير خارجية السعودية يتكلم بالعربية ما نقوله بالعبرية بحسب الوزير الصهيوني ..



اما حديث هؤلاء عن صواريخ بالستية ينقلها حزب الله الى دول عربية، فكان اعتراف سماحة الامين العام لحزب الله ان المكان الوحيد الذي ننقل اليه السلاح هو فلسطين المحتلة وهو عمل نقوم به بكل اعتزاز ومن يديننا هو المدان لتقصيره قال السيد نصر الله..



لا تخافوا على استقرار لبنان، اتركوه ”وحلوا عنو” يكون اكثر البلدان استقرارا بالعالم، لا ترسلوا اليه التكفيريين ولا تحرضوا عليه الاسرائيليين ولا تتدخلوا باموره الداخلية. اما سلاح حزب الله فعامل اساسي في حفظ امنه واستقراره أكد السيد نصر الله.



لم يجمع العرب بالامس فلسطين وانما صاروخ بالستي اطلقه اليمنيون وانفجر فوق الرياض، ولا يريدون ان يصدقوا ان مطلقه هم اليمنيون، قال السيد نصر الله فاتهام حزب الله كاذب ولا يستند لاي دليل، وان من يقاتلكم هم اليمنيون لا حزب الله ولا الايرانيون، وانتم فاشلون امامهم أكد السيد..



اما الشأن اللبناني فبانتظار عودة الرئيس الحريري، وحزب الله منفتح على كل نقاش وحوار..





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



العلاقات اللبنانية العربية من الانهيار الى التناقض، فبعد البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب شاءت الصدف ان يحل الامين العام للجامعة احمد ابو الغيظ ضيفا على الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري، الاغرب هو الكلام المحير الذي اطلقه ابو الغيظ عن المام الجامعة لخصوصية التركيبة اللبنانية وتسليمها بأنها لا تحتمل ان تحشر في الزاوية، وبأن الجامعة لا تقصد ببيانها هز الاستقرار اللبناني، موقفا عون وبري صبا في اتجاه واحد، لبنان لا يتحمل مسؤولية صراعات المنطقة، التأكيد على ضرورة الابقاء على سلاح الحزب لمواجهة اسرائيل، والتذكير ببيانات الجامعة المؤيدة للحق بالمقاومة.



حزب الله المعني ببيان الوزراء العرب اعلن بلسان امينه العام عن قرب انسحاب قواته من العراق بعد الانتصار على داعش، والامر ينسحب على قواته في سوريا حين تكتمل معركة البو كمال، واذا جزم انه لم ينقل السلاح والصواريخ الى اليمن استدرك بأن لا علاقة لموقفه ببيان وزراء الخارحية وابدى استعداده لارسال مقاتليه الى اي ساحة عندما تدعو الحاجة.



في الاثناء يستنفذ الوضع الداخلي فترة الاستراحة بين الاستقالة الشفوية لرئيس الحكومة وتقديمه اياها خطية الى رئيس البلاد، فمن الاربعاء وصاعدا ستخضع كل السيناريوهات والتوقعات للاختبار، هل يكلف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة؟ هل يقبل التكليف؟ هل يتمكن من التأليف؟ هل ستدخل مرحلة تصريف اعمال طويلة؟ واي علاقات بين مجموع القوى السياسية؟





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



فتح السيد حسن نصرالله معبر بيروت أمام الرئيس سعد الحريري معلنا أن المهمة قد أنجزت في البوكمال وراوة آخر المعارك السورية العراقية الحدودية المشتركة وبعد إعلان التحرير لن يكون هناك من حاجة الى وجود هذا العدد من قيادات وكوادر حزب الله في العراق وبموجب ذلك فإن الحزب سيخرج من العراق مع إعلانِ النصر أما الاتهامات له بإطلاق صاروخ بالستي على السعودية فقد نفاه الأمين العام لحزب الله بشكل قاطع ورمى بأسباب الاتهام إلى حال الجهل السعودي. وسأل من ساق هذه التهمة: على أي أساس بنيتم اتهاماتكم؟ هل قدم أحد لكم معطيات؟ جازما بأن لا صواريخ ولا أسلحة متطورة ولا حتى مسدس أرسل إلى اليمن أو الى الدول الخليجية. وقال لم نرسل سلاحا إلى اليمن ولا إلى البحرين والكويت والعراق أو إلى أي بلد .. ولنا شرف المساهمة فقط في نقل صواريخِ كورنت إلى قطاع غزة.



وتوقف نصرالله عند تهديد العرب للبنانيين بأمنهم واستقرارهم ما لم يحلوا موضوع سلاح حزب الله فربط نصرالله هذا السلاح بالتهديد الإسرائيلي الذي يشكل خطرا على الاستقرار كان ولا يزال وسأل العرب من يحمي لبنان من إسرائيل؟ أنتم؟ جيوشكم؟ طائراتكم؟ فإذا كنتم حريصين على الأمن والاستقرار في لبنان .. حلوا عن لبنان ولا تتدخلوا ولا ترسلوا التكفيريين والقاعدة. والبقية تتكفل بها إرادة اللبنانيين التي ستكون الضمانة لعدم العودة إلى أي شكل من أشكال الاقتتال ..



وعن اتهام الجامعة العربية حزب الله بالارهاب قال نصرالله إن هذا ليس بجديد وليس شيئا يدعو الى التوتر بل يا للاسف ... ومن عجائب الصدف أن القرار جاء في لحظة تحرير البوكمال أي في الوقت الذي كنا نقاتل ونهزِم فيه داعش الذي اتفق العالم كله على أنه تنظيم إرهابي .. يجري تصنيف حزب الله منظمة ارهابية والتعليق الأكثر اختصارا لجمهور المقاومة حول القرار العربي كان بجملة واحدة: ,,إنسوا طنشوا واكملوا في مسار الانتصارات الكبرى التاريخية لكن أول من نسي وطنش كان الامين العام لجامعة الدولِ العربية أحمد ابو الغيط نفسه الذي جرى جلده سياسيا في بعبدا وعين التينة وبرحوه ضربا في دروس المقاومة ما اضطر ابو الغيط الى استذكار تاريخ مصر المحارب لاسرائيل لكنه لم يطمأن اللبنانين والعرب عن اخبار تسيبى ليفني صديقة السلام ..



وما كان يهم لبنان حصرا ان الامين العام لجامعة الدول العربية حط في بيروت بعد يوم واحد من الاجتماع الوازاري العاصف ليخفف من اثار هذه العاصفة ويقول ان احدا لم يتهم الحكومة اللبنانية بالارهاب على أن رئيس الجمهورية لم ينتظر رأي أبو الغيط بل قال أمامه إن لبنان واجه الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام ثمانية وسبعين واستطاع تحرير أرضه لكن الاستهداف الاسرائيلي لا يزال مستمرا وإن من حقِ اللبنانيين مقاومته وإحباط مخططاته بكل الوسائل المتاحة". واضاف عون "لا يمكن أن يقبل لبنان الايحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية". واعلان بعبدا الذهبي المقاوم للرئيس ميشال عون وضع عليه الرئيس نبيه بري عربون شكر قائلا لامين عام الجامعة: شكرا وعذرا... الشكر لله، وعذرا أننا في لبنان قاتلنا إسرائيل.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



شكرا… وعذرا الشكرلله وعذرا أننا في لبنان قاتلنا إسرائيل.





بلسان عربي فصيح وبما قل ودل علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على قرار جامعة الدول العربية.





لم يكد يصيح الديك ثلاثا على القرار حتى كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يغط في بيروت مخففا من حجم تأثير القرار على لبنان ومن الإشارة إلى حزب الله التي ليست جديدة برأيه.





أبو الغيط شدد على إعتراف الجميع بخصوصية الوضع اللبناني وبالتركيبة اللبنانية لافتا إلى انه لا يمكن أن تكون الأرض اللبنانية مسرحا لأي صدام عربي – إيراني.





ورغم كل ما قاله سمع هو ومن يعنيه الأمر ما يجب أن يسمع.





في بعبدا رفض الرئيس ميشال عون الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال ارهابية وفي عين التينة ذكر الرئيس نبيه بري أبو الغيط بعشرات القرارات الصادرة عن الجامعة العربية التي تؤكد على حق المقاومة في التحرير وتدعم لبنان في مقاومته ضد اسرائيل. ولفت الرئيس بري الى أن القرار بعنوان الحكومة اللبنانية غير موفق إن لم يقل مسيئا في ظرف التموج الحكومي الحاضر.



رئيس المجلس أنعش الذاكرة أيضا بما ورد في مقدمة القرار العتيد التي تؤكد على أهمية أن تكون العلاقات بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية في إيران قائمة على مبدأ حسن الجوار وسأل لو إكتفينا بهذا وتذكرنا أن المصالحة بين السعودية وإيران هي أوفر بكثير مما حصل ويحصل؟…



من ناحيته الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله راى أن الاتهام السعودي المتعلق بصاروخ الرياض لا يستند لا إلى حقيقة ولا حتى إلى دليل نافيا أن يكون أي رجل من حزب الله علاقة بهذا الأمر أو بنقل سلاح إلى أي من الدول.



انتخابيا كان لبنان يوجه اليوم النداء الأخير للمغتربين لتسجيل أسمائهم على (مانفيست) الانتخابات النيابية المقبلة قبل انتهاء المهلة منتصف هذه الليلة.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



لم يعد سعد الحريري القضية ولم تعد استقالته او العودة عنها الخبر، فلحظة وصول رئيس الحكومة الى باريس بعد تقديم استقالته من السعودية بدأ الحديث عن المشكلة الحقيقية، ما المطلوب من لبنان وعبره من حزب الله؟ بيان الجامعة العربية امس حدد الاهداف من ايران الى حزب الله فالحزب ليس ارهابيا فحسب بالنسبة الى وزراء الخارجية العرب انما هو شريك في الحكومة ويتحمل مسؤولية دعم الارهاب في الدول العربية.



المفارقة في بيان وزراء الخارجية العرب تكمن في اعتبارات ان الحزب شريك في الحكومة ، هذا الامر صوب عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مبلغا الامين العام للجامعة العربية ان لبنان لا يمكن ان يقبل حتى ايحاء بان الحكومة شريكة في الارهاب، الرئيس عون وفي معلومات للـlbc i ذهب ابعد من ذلك فقدم الى الامين العام للجامعة عرضا تاريخيا استذكر فيه تاريخ الحروب الاسرائيلية على لبنان والمواقف العربية منها قائلا: لو اراد لبنان ان يحكي لكان لديه الكثير ليقوله .



عين التينة على طريقتها ايضا استقبلت ابو الغيط فقالت شكرا وعذرا، الشكر لله وعذرا اننا في لبنان قاتلنا اسرائيل ، امام كل ما سبق وقف الامين العام للجامعة العربية يقول من بيروت ، لا احد يتهم الحكومة بالارهاب وما حصل وسيلة ملتوية لمطالبة الحكومة باقناع حزب الله بضبط ايقاعه في ادول العربية بما لا يؤدي الى تحالف مع دول غير عربية.



ضبط الايقاع لم يبلغ مسامع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي اكد ان الحزب لم يسلح اي دولة عربية ولم يطلق اي صاروخ من اليمن الى الداخل السعودي لكنه ارسل وبكل فخر صواريخ كورنيت الى الاراضي الفلسطينية . نصر الله لم يكتف بذلك بل رد الكرة الى ملعب الدول العربية قائلا لها " حلو عن لبنان" ولجمهوره قال " طنشوا" واكملوا في مسار الانتصارات الكبرى.



وسط كل هذه الاجواء وصل الى بيروت اليوم السفير السعودي الجديد وليد اليعقوب فيما يتوقع وصول الرئيس سعد الحريري في الساعات المقبلة للمشاركة في عيد الاستقلال وحينذاك فقط تتضح الاستقالة من عدمها ويبنى على الشيء مقتضاه





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