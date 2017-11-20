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بالفيديو: ارقام المغتربين تتخطى التوقعات وتسجيل بعشرات الالاف

20
NOVEMBER
2017
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منذ ساعات الصباح ووزارة الخارجية تعمل كخلية نحل لمتابعة ادق تفاصيل عملية تسجيل المغتربين قبيل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة،بحسب قانون الانتخاب، منتصف هذه الليلة، ويظهر هذا الفيديو من داخل اروقة وزارة الخارجية كيف تتسارع بدقيقة واحدة اعداد المسجلين ويظهر ان اكثر من 2100 يتسجلون في هذه اللحظة ويضافون الى رقم ال ٥٨ الف الذين تسجلوا سابقا.

وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد اعلن ان الرقم تخطى ال 85 الف مسجل بدليل واضح على ارادة المغتربين اللبنانيين على ايصال صوتهم عبر المشاركة بالقرار السياسي ولو من خارج الحدود والاقتراع بانتخابات ٢٠١٨. مع الاشارة الى ان هذا العدد فاجأ مسؤولين كثر ولاسيما ان ما كان يقال لباسيل داخل اللجنة الوزارية المكلفة البحث بقانون الانتخاب: بكرا بتشوف الرقم ما رح يتخطى ال 5000 فيجيبهم باسيل :" رح يتخطى ال50 000 وبكرا بتشوفو".

يذكر ان باب التسجيل لا يزال متاحا حتى الساعة ١٢ منتصف هذه الليلة!
من هنا جدد باسيل نداءه للجميع للتسجيل ولو "في الساعات الاخيرة" عبر

Www.diasporavote.mfa.gov.lb

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