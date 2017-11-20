المملكة العربيّة السعودية تقود لبنان نحو مزيد من الإمساك والتمزّق فيما هو مصرّ على الوحدة والتماسك

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بقلم جورج عبيد -

شاءت السعوديّة في بيان وزراء الخارجية العرب الصادر عن وزراء الخارجية، خلق بؤرة متوترة عربيّة-إيرانيّة شحنت فيها العبارات المحشوّة بالحرص العروبيّ بوجه المجوسيّة الجديدة أو الفرس الجدد. وتحاول المملكة بتلك التعابير قيادة المنطقة بأسرها إلى صراع من نوع آخر عنوانه "الصراع على الهويات"، والتعبير للمطران جورج خضر، أو صهرها بما أسماه أمين معلوف كعنوان لكتاب له "هويات قاتلة". لقد أخذ لبنان إلى هذا النوع من الصراعات، في بداءة الحرب اللبنانية، وتغلف الاحتراب اللبنانيّ-الفلسطينيّ، والمسيحيّ (المارونيّ)-الإسلاميّ بها، فأنكر عدد من الموارنة اليمينيين عروبة لبنان، فيما المسلمون رأوا بالفلسطينيي كما في دمشق سابقًا إسقاطًا لمؤتمريّ الساحل خلال سنتيّ 1932 و1936.



التاريخ يعيد نفسه بهذا الاصطفاف المقيت، وتقود المملكة العربيّة السعوديّة هذه الإعادة في محطّة تهبّ في جوفها الرياح المذهبيّة العاتية فيتقمّص الاحتراب المذهبيّ الحالة القومية المتصادمة بين العرب والفرس أو بين العرب والمجوس كما حلا لبعضهم أن يوصّفوا. لم يخلّ بيان وزراء الخارجية العرب من عمللية التحشيد المعلِّبة لتلك العناصر، بلا إدراك ولا فهم للخصوصيّة اللبنانيّة المتآلفة بفلسفتها الميثاقيّة، والتي تأبى بجوهرها أيّة عبارة نافرة ومفخّخة تزرع عنوة في الأحشاء اللبنانيّة لتمزّقها. الموقف اللبنانيّ الرسميّ، وقد قاده وزير الخارجيّة جبران باسيل باتصالاته وجسّده السفير أنطوان عزّام بكلمته المتوازنة، استطاع وببراعة أن يقفز فوق الألغام والمصنّفات المجهّزة لتحويل لبنان ساحة لهذا الاحتراب السعوديّ-الإيرانيّ، وزجّ خصوصيّته الفريدة والقائمة على فلسفة التفاهم في قلبه، فرفض نعت حزب الله اللبنانيّ بالإرهابيّ وفي الوقت نفسه نأى بنفسه عن الصراع الإيرانيّ-السعوديّ المتفجّر حممًا بركانية في الساحات المتوتّرة.



ما لفت الانتباه ضمن هذا المشهد المتوتر بين إيران والسعوديّة، تلك العشوائيّة في السلوكيات السياسيّة من الجانب السعوديّ على وجه التحديد. إنّها عشوائيّة من خسر أوراقه الجوهريّة في لعبة المنطقة من الخليج إلى المشرق العربيّ، فيلجأ طورًا إلى استنهاض الحمم القوميّة واستيلاد الهمم المذهبيّة وشحنها من لبنان إلى البحرين، وطورًا آخر إلى الاتجاه نحو إسرائيل لعقد صفقة العمر معها، وعنوانها بيع القضيّة الفلسطينيّة، وقد تجلّى هذا حتى في قمّة الحرب في سوريا وعليها، لمّا كشف النقاب عن اتفاق بين بندر بن سلطان وبنيامين نتنياهو حول تهديم الجامع الأقصى في القدس الشريف مقابل ضمان مكّة الشريفة كمحجة للمسلمين، وتارّة أيضًا يلجأون إلى خصومة شديدة مع اليمن بلغت حدّ العداوة ليكشف حمد بن جاسم الدعم السعوديّ المطلق للقوى التكفيريّة وقد كانوا هم الوسيط، فأين هي العروبة حين تتبنّى السعوديّة الرؤية الأميركية الإسرائيليّة القائمة على تجسيد نمطية الفوضى الخلاّقة، وأين هي العروبة حين ينتهك لبنان وتضرب سوريا والعراق واليمن، وأين هي العروبة حين تباع قضيّة فلسطين في سوق النخاسة ضمن مجموعة صفقات تنهي الوجود الفلسطينيّ، وهل العروبة تكمن في التحارب مع إيران والتحاب مع إسرائيل، أو في التحاور مع إيران ونبذ إسرائيل وبناء عالم متمدّن في السعوديّة.



وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لبنان حادًا في المطلق مع السعوديين، ولا متلاشيًا أمام الإيرانيين، بل كان سياديًّا وميثاقيَّا ملتزمًا في العمق خطاب القسم وفيه اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأنّ سلاح المقاومة ردعيّ واستباقيّ، وفي المفهومين هذا السلاح حمى لبنان بجميع مكوناته، فبدت المقاومة ضرورة استراتيجيّة لجميع مكونات لبنان لمن فهم تلك الاستراتيحيّة واستوعبها بعمق كبير. علمًا بانّ جرح لبنان بليغ جدًّا بعد السلوك السعوديّ مع رئيس حكومته سعد الحريري.



وفي كلّ تلك الاعتبارات يزيّن لكثيرين من متابعين ومهتمين، بأنّ مسألة النأي بالنفس ليست شرطًا خاصًّا بسعد الحريري لكي يعود عن استقالته. وفي هذا يقرأ سفير لدولة كبرى بأنّ معنى النأي بالنفس يعني في حقيقته انغماس لبنان في محور آخر، أي المحور السعوديّ وهذا واضح للغاية. ويعتقد هذا السفير بأنّ حزب الله إذا قرّر في لحظة من اللحظات الاستجابة لهذا المفهوم فإنّ خطورته تكمن في اندراج لبنان ضمن محور سعوديّ-أميركيّ-إسرئيليّ، والاندارج في هذا المحور يعني أنّ قواعد اللعبة برمتها قد تغيّرت وهذا لن يقبل به الحزب ولن تقبل به روسيا. لا يعني هذا بنظر السفير المذكور بأن لبنان يفترض أن يكون ساحة تجاذبات، لكنه يخشى بأن يكون ضحية المعايير الدوليّة المزدوجة أميركيًّا وأوروبيًّا، وتقود اردواجية المعايير إلى انفراط عقد التسوية، فيعطي مثالاً على ذلك: يشدّد الأميركيون صبحًا مساءً على ضرورة الاستبقاء على الاستقرار السياسيّ والأمنيّ واقتصاديّ وعدم المسّ به، فيما هم عمليًّا وعبر سلوكياتهم السياسيّة المواجهة لحزب الله وسلاحه وإقليميًّا لإيران ودورها، يقودون إلى عكس ما يعلنون، فيقولون قولاً ويبدلّون فعلاً. وبإمكان تلك الازدواجية استهلاك العناوين المتفجرة في لبنان ودفعها نحو مزيد من التأزم والتفجّر. ويعتبر السفير المذكور بأن الرئيس سعد الحريري وقبل وجوده القسريّ في السعودية أظهر الكثير من الليونة والمرونة مع سيره في التسوية برحابة، وقد حفظ بها التوازن اللبنانيّ. ويرى بأنّ السعوديين ضغطوا على الحريري من خلال جعله في الإقامة الجبريّة ليخرج من المرونة إلى التشدّد، بعدما احترقت أوراقهم في اليمن والعراق والبحرين وسوريا، وبعد كلام حمد بن جاسم، فشاؤوا شحن الأرض اللبنانية من جديد لتكون لهم مطلاًّ استثماريًّا بالمعنى السلبيّ للكلام، سيّما وبعد تحرير 85 إلى 90% من المساحة السوريّة، وتكوّن حلف جديد راع للتسوية السورية، مكوّنًا من روسيا وتركيا وإيران.

ويظهر في الآفاق بأنّ السعوديّة لا تضغط على حزب الله في اليمن، بل تضغط على التسوية في سوريا بعدما سلبت تركيا دورها وباتت جزءًا فاعلاً في تكوينها وترسيخها، وتستعمل لبنان في استهداف هذه التسوية بعناوينها المقترحة بالتوازي الكامل مع الحسم العسكريّ فيها وبعد تحريري البوكمال فبدت طريق بيروت دمشق بغداد مفتوحة نحو طهران.



يقول أحد الخبراء السياسيين الاستراتيجيين بان المملكة تلعب آخر أوراقها في لبنان، وهي العارفة أنها أوراق مجوّفة. فعلى الصعيد الداخليّ عندها إن اعتقال الأمراء السديريين لن ينتهي على خير، بل ستكون له تفاعلاته السلبيّة على مستوى مستقبل السعوديّة، وهو غامض وبعضهم يعتبره إسرائيليًّا. وعلى المستوى الخارجيّ فهي تقاتل الهواء، ولو كانت واثقة الخطوات لما سمحت لعاصفة الحزم بأن تهب في اليمن، لتعود فتنكفأ عنه، ولما قاتلت إيران بالواسطة في الساحات بل بالواسطة، واعتقال سعد الحريري ليس علامة صحيّة بل علامة من علامات إفلاسها.



وبعد فالسؤال المطروح على ضمير الرئيس سعد الحريري، وقد حصد تضامنًا فريدًا قل نظيره معه وحشد وحدة راقية حوله، هل يرضى من بعدما نجحت التسوية في لبنان وأسست لهدوء كبير وانطلاق عجلة الحكم بان يكون جزءًا من هذه اللعبة القاتلة والمستهلكة للبنان؟ الرئيس الحريري يعرف بأنّ مسألة النأي بالنفس تعني اندراج لبنان في المحور السعوديّ، واستطرادًا الإسرائيليّ، فهل يضحيّ بالتسوية التي أدّت إلى المزيد من الرغد والهناء والاستقرار لمصلحة الاندراج وهو المدرك بأن مسألة حلّ سلاح حزب الله ليست لبنانيّة بل مداها دوليّ وأقليميّ وعربيّ، وهو مرتبط بالتسوية في سوريا وفي منطقة الشرق الأوسط أي حل قضيّة فلسطين.



لا يعني هذا بأن الأفرقاء الآخرين يغلبون المصلحة الأخرى على المصلحة الداخلية، ولكن فمسألة النأي بالنفس تعني تغليب فريق من الأفرقاء المصلحة السعودية على المصلحة اللبنانيّة. فهذه مألة إمّا ان تكون عبورًا للانفراج والاستقرار الحقيقيّ أو للانهيار والانفجار العبثيّ وقد خبرنا تلك المألفة في عهد سابق ولّى فيما عهد الرئيس عون عاكف على استكمال شروط الاستقرار بهذه التسوية بنظرو واقعية ومتوازنة تحفظ الكيان اللبنانيّ ضمن عروبة واضحة كان له أن يترجمها في خطابه خلال القمة العربيّة في عمّان حين طالب العرب بأن يجلسوا ويتحاوروا مع بعضهم بدلاً من أن يندرجوا في هذا التمزق الرهيب.



بعد عيد الاستقلال للرئيس الحريري أن يقرر، وعندئذ يدخل لبنان مرحلة جديدة مبنية على هذا القرار. حمى الله لبنان.