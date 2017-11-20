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مساران، يرتبِطُ بهِما المشهد اللبناني

20
NOVEMBER
2017
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مساران، يرتبِطُ بهِما المشهد اللبناني ... انطلقا في اليومين الماضيين ... علماً أنَهما مساران خارجيان ... لا ناقةَ للبنان بهما ... ولا جمل ...

المسار الأول، هو ما يمكن تسميتُه خارطة الطريق لعودة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إلى بلده وعاصمته ومقر حكومته وبيته ...

أما المسار الثاني، فهو تهويلُ ما تبقى من دول عربية متفرقة، في ما يسمى جامعة، بالذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ... لنشر غسيل حروبِهم الذاتية ... وتعميم أحقادِها الموروثة منذُ قرون ... 

مسار عودة الحريري أولاً، بدأ من الرياض، في ظل غطاءٍ مُثلث: وحدةٌ وطنية لبنانية صَلبة خلف رئيس الجمهورية ... تأييدٌ دولي للموقف الوطني اللبناني ... ومبادرةٌ فرنسية مشكورة ...

لكن إلى أين من هنا؟ ماذا سيفعل رئيس الحكومة بعد عودَته؟ نظرياً الاحتمالات ثلاثة: 

إما العودة إلى ما قبل بيان شاشة "العربية" وما سمي استقالة ... 

وإما قَبولها فوراً والشُروع في الآلية الدستورية لما بَعدها ... 

وإما المُراوحة في منزلة بين الاثنتين: أي لا استقالة ولا عودة عنها... من باب كسب الوقت، لا تضييعه، لتبيان حقائق الأمور في المشهد الضبابي، وتحت عنوان التداول بما يمكنُ فعلُه لإصلاح ما تشوش في تسوية العام الماضي ... 

في كل الأحوال، يظل الأكيد أن هذا المسار سيستغرقُ وقتاً أطول من المتوقع... 

أما المسار الثاني، أو مسار تهويل بعض العرب على لبنان، فأوضَحه أبو الغيط اليوم لرئيس الجمهورية. قال أمين عام جامعة الدول العربية: "نحن ذاهبونَ إلى الأمم المتحدة، وتحديداً إلى مجلس الأمن، لمواجهة إيران" ... وهو ما ردَ عليه الرئيس عون بلُغة أكثر وضوحاً: "منذ 12 عاماً ... منذُ صدرت فتوى أبو مصعب الزرقاوي بالتكفير المذهبي حذرتُ كل العرب ... ولم يسمعوا ... فلا تُحذروا لبنان اليوم، لتنفيس حروب عمرها 14 قرناً ... كان اللبنانيونَ خلالها، من مسلمينَ ومسيحيين، يعيشون معاً على أرضِه" ... انتهى كلام الرئيس.

سيمُر وقت قبل جلاء المشهد ...

لكن الوقت ينتهي هذه الليلة بالذات، بالنسبة إلى لبنانيي الانتشار ... ليُسجلوا أسماءَهُم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ... ساعات، تواكِبُها وزارة الخارجية لحظة بلحظة ...

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