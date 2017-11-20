نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: اعلان الاضراب في 28 و 29 تشرين الثاني

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أعلنت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة أن الجمعيات العمومية وافقت بالأكثرية الساحقة على اعلان الاضراب في 28 و 29 تشرين الثاني. وجاء في البيان:

بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، عقدت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم الاثنين وناقشت توصية المجلس التنفيذي الداعية للاضراب يومي 28 و 29 تشرين الثاني 2017 احتجاجاً على عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكامل بنوده ورفض المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية لالغاء الدرجات الست للمعلمين والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة منذ شباط 2012 اضافة الى الضغوطات التي يمارسها ممثلو المؤسسات التربوية في مجلس ادارة صندوق التعويضات لعدم دفع تعويضات المعلمين مع الدرجات الست مما أدى الى تجميد صرف تعويضات المعلمين.

وبعد التداول، وافقت الجمعيات العمومية بالاكثرية الساحقة على اعلان الاضراب في 28 و 29 تشرين الثاني وفوضت المجلس التنفيذي للنقابة اتخاذ الخطوات المناسبة على ضوء المستجدات.