لا مدارس هذين اليومين!

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يعتزم أساتذة التعليم الخاص تنفيذ اضراب يومي 28 و29 الجاري حسب توصية ستقرها الجمعيات العمومية، رفضا للظلم اللاحق بهم بعد امتناع بعض ادارات المدارس عن الالتزام بدفع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس النواب أخيرا.

واذ اشارت مصادر تربوية متابعة لـ"المركزية" الى ان الاضراب سيكون خطوة أولى على سكة اعتصامات واضرابات لاحقة، لفتت الى ان التعويل كان على لجنة الطوارئ التربوية التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي مروان حماد لمعالجة القضايا العالقة ومنها الزيادة على رواتب الاساتذة حسب الدرجات الست والعمل بالمفعول الرجعي لغلاء المعيشة، اضافة الى البحث في ضرورة اعتماد طريقة مناسبة لزيادة الاقساط منعا لاي زيادة عشوائية، الا ان هذه اللجنة علّقت اجتماعاتها بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، اذ بدا تحييد الملف التربوي سيد الموقف راهنا.

واعلنت ان نقابة اساتذة الخاص تكثف اجتماعاتها هذا الاسبوع، للتشاور في آراء جميع الاساتذة والتحضير للمؤتمر الصحافي الذي سيعقده النقيب رودولف عبود الخميس المقبل والذي يعلن فيه سلسلة مواقف تصعيدية، واشارت الى ان الاساتذة لن يتوانوا عن الدفاع عن حقوقهم اسوة بغيرهم من الزملاء في القطاع العام.