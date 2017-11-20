تجمع موارنة من أجل لبنان نوه بمواقف الرئيس عون: بكركي تعمل للبنان وحريصة على استقراره وتعدديته

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عقد "تجمع موارنة من أجل لبنان" اجتماعا في دارة المحامي بول يوسف كنعان في البياضة، واستعرض خلاله ملفات الساعة، وتوقف في بيان "عند اعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته تلفزيونيا وما استتبعها من حركة داخلية وخارجية، والتي أثبت معها الرئيس العماد ميشال عون أن الرئاسة رئيس، وأن المرحلة تتطلب رجل دولة من طرازه، يعالج المشكلات برؤية وروية، من خلال اللقاءات والاستشارات والمواقف التي أراحت اللبنانيين وانعكست ايجابا على الوضع العام، ومنحت اللبنانيين بمختلف شرائحهم ثقة بدولتهم، من خلال التعاطي من الند الى الند مع كل دول العالم، وفق الكرامة اللبنانية والسيادة الوطنية، على قاعدة أن لبنان للبنانيين، وليس للسعودية او ايران او سوريا او الولايات المتحدة الأميركية او أي بلد آخر".





وتوقف "عند حركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي المحلية والخارجية، ولا سيما الزيارة التاريخية للمملكة العربية السعودية"، مشيرا في هذا الاطار الى أن "بكركي تعمل من أجل لبنان وجميع اللبنانيين، وتحرص على الحفاظ على استقراره وتعدديته، بعيدا من اي مواقف شعبوية او فئوية، وهو ما اثبتته في السنوات الأخيرة، على نهج الآباء المؤسسين، فبقيت بكركي التي تتكلم لغة لبنان وسائر المشرق في زياراته للدول العربية والعالم".





وأثنى على "دور المؤسسة العسكرية بقيادة العماد جوزاف عون ومختلف الأجهزة الأمنية، وهم يعملون على حفظ الاستقرار من خلال الأمن الاستباقي وملاحقة الخلايا الإرهابية، وآخرها توقيف المدعو مصطفى الحجيري المعروف بأبو طاقية، وهو ما يخلق جوا من الطمأنينة في البلاد، وهو محل تقدير واستحسان محليين ودوليين".





وأعرب عن ارتياحه "لنشر موازنة العام 2017 في الجريدة الرسمية، مع ما تضمنته من إصلاحات، وهو ما أمن انتظام المالية العامة والاعتمادات"، آملا في أن "تحل الأزمة السياسية الراهنة قريبا لتعود الحكومة الى العمل وتقديم موازنة العام 2018، واستكمال التعيينات المطلوبة، بعد البداية النشيطة التي ترجمت من خلال التشكيلات الديبلوماسية والقضائية والتعيينات الأمنية والإدارية الأساسية، ومن بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنتظر منذ سنوات".





وأكد أن "ما من سبب يحول دون اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أيار المقبل"، معتبرا في هذا السياق انه "من الضروري والمهم التعاطي بجدية مع المقاعد المارونية في الأطراف، وعدم التعامل معها كجوائز ترضية، بل على المرشح أن يحمل مشروعا ورؤية لهذه المناطق، ويعمل في الوقت عينه لمصلحة تعزيز الحضور والشراكة وتثبيت اللبنانيين في ارضهم وتطوير مقومات بقائهم وعيشهم الحر الكريم".





وتطرق التجمع الى "مرسوم التجنيس الصادر في العام 1994"، معتبرا أن "على المراجع المختصة التي تابعته في مجلس شورى الدولة أن توضح للرأي العام حقيقة ما جرى ويجري، في ضوء الغموض وعدم الوضوح اللذين يعتريان الملف".





وثمن "مؤتمر الطاقة اللبنانية" الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية، والذي شكل فسحة لتسليط الضوء على الطاقات اللبنانية والتنسيق في ما بينها، متوقفا عند اعلان العام 2018 "سنة السياحة الدينية" لما للبنان من قدرات وامكانات للعب دور مهم على هذا الصعيد، بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص".