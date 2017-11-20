الرئيس عون يترأس العرض العسكري في الذكرى ال74 للاستقلال وتابع اليوم الأوضاع العامة مع زواره

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يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة قبل ظهر بعد غد الاربعاء 22 تشرين الثاني الجاري العرض العسكري الذي يقام في جادة شفيق الوزان في بيروت لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واركان الدولة وشخصيات رسمية وسياسية وديبلوماسية ونقابية وعسكرية.

وبعد العرض العسكري يستقبل الرئيس عون يحيط به الرئيسان بري والحريري، المهنئين بعيد الاستقلال في مقر رئاسة الجمهورية في قصر بعبدا، وفق برنامج محدد وضعته المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، يبدأ في الحادية عشرة والنصف وينتهي في الواحدة بعد الظهر، حسب الترتيب المنصوص عنه في مرسوم التشريفات، وذلك وفقاً للآتي:

الساعة 11:30: رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء المجلس النيابي السابقون، رؤساء مجلس الوزراء السابقون، المقامات الروحية العليا (على مستوى رئيس طائفة)، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء.

الساعة 11:35: عميد ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في لبنان، مدراء المنظمات الدولية الإقليمية والدولية وقائد وأركان قوات حفظ السلام الدولية، أمين عام المجلس الاعلى السوري اللبناني.

الساعة 11:40: النواب، كبار رجال الدين (المطارنة– مفتّيو المناطق- رؤساء الرهبانيات والمدبرين)، رئيس واعضاء المجلس الدستوري، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة، رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي، رئيس واعضاء ديوان المحاسبة.

الساعة 11:50: قائد الجيش مع وفد من القيادة، حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم، رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رئيس واعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الوزراء السابقون، النواب السابقون، نقيبا المحامين في بيروت والشمال، نقيبا الصحافة والمحررين.

الساعة 11:55: رئيس واعضاء مجلس الخدمة المدنية، رئيس واعضاء هيئة التفتيش المركزي، رئيس واعضاء الهيئة العليا للتأديب، مدير عام رئاسة الجمهورية، امين عام مجلس النواب، امين عام مجلس الوزراء، امين عام وزارة الخارجية والمغتربين.

الساعة 12:10: مدير عام قوى الامن الداخلي مع وفد من كبار الضباط، مدير عام الامن العام مع وفد من كبار الضباط، مدير عام امن الدولة مع وفد من كبار الضباط، مدير عام الجمارك على رأس وفد من الضابطة الجمركية، الملحقون العسكريون العرب والاجانب المعتمدون في لبنان، اركان قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، الضباط المتقاعدون من مختلف القوى المسلحة من رتبتي عماد ولواء، رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك.

الساعة 12:25: رئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار، موظفو الفئة الأولى (المحافظون، المدراء العامون، السفراء اللبنانيون، رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة)، عميد واعضاء مجلس الاوسمة، رئيس واعضاء مجلس بلدية بيروت.

الساعة 12:45: رؤساء الجامعات اللبنانية والعربية والاجنبية، مدير عام الدفاع المدني مع وفد من المديرية العامة، قائد فوج الإطفاء مع وفد، رئيس وأعضاء جمعية الصليب الأحمر اللبناني.

الساعة 13:00: نقباء: الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، المهندسين، المقاولين وسائر رؤساء مجالس نقابات المهن الحرة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، عميد واعضاء السلك القنصلي الفخري، رئيس غرفة التجارة الدولية، رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق اللبنانية، رؤساء جمعية التجار، جمعية المصارف وجمعية الصناعيين، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة، رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رئيس الاتحاد العمالي العام، رؤساء اتحادات البلديات، رؤساء الاحزاب، رئيس بلدية بعبدا، رئيسة واعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية ورؤساء الجمعيات والاتحادات النسائية، رئيس واعضاء اتحاد كشاف لبنان، رئيس وأعضاء اللجنة الاولمبية اللبنانية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وطلبت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية من المدعوين الراغبين في المشاركة في حفل الاستقبال، الحضور الى قصر رئاسة الجمهورية قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد لهم والالتزام بالترتيبات التنظيمية المتخذة لحسن سير الاحتفال.





استقبالات بعبدا

وكان الرئيس عون استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا منتدى سفراء لبنان برئاسة السفير خليل مكاوي الذي نقل تقدير السفراء لقيادة رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان. وعرض الرئيس عون للسفراء موقف لبنان من التطورات الراهنة، لا سيما المستجدات التي حصلت بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج، والتحرك الذي قام به لبنان لمعالجة الوضع الذي نشأ عن هذه الاستقالة.





عميد الصناعيين جاك صراف

واستقبل الرئيس عون عميد الصناعيين في لبنان جاك صراف الذي اطلعه على المشروع السياحي الذي ينفذ على ساحل انفه-البلمند وعلى مساحة تبلغ 800 الف متر مربع، ستشيّد عليها قرية نموذجية سياحية بعد ان انجزت كل الخرائط والتصاميم الخاصة بها، وهي ستكون الاكبر في لبنان.





فريق اغنية "بالعونين"

واستقبل الرئيس عون الفريق الفني الذي انتج اغنية "بالعونين" لمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية وعيد الجيش، وهو مؤلف من المنتج حميد حبيب كيروز، والمغني زياد خوري، والشاعر احمد جسار، والملحن جهاد حدشيتي، والمنسق شوقي كيروز والمخرج ربيع موسى.

وشكر الرئيس عون الفريق الفني على انتاجه، مركّزاً على اهمية الاغنية الوطنية وتأثيرها على المواطنين.





الفنان امير يزبك

كما استقبل الرئيس عون الفنان امير يزبك الذي قدم له العمل الفني الجديد الذي انجزه لمناسبة عيد الاستقلال.