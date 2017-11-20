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رئيسنا قوي وحارس الدستور وجميع اللبنانيين والوضع النقدي سليم.. كنعان من البيزونسون بعبدات: ننتطر الحريري لتفعيل المؤسسات باستمراره او بتكليف حكومة هو الاقرب الى رئاستها

20
NOVEMBER
2017
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حل امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم  كنعان ضيفاً على مدرسة البيزونسون بعبدات، لمناسبة عيد الاستقلال، في حضور ادارة المدرسة وطلابها، حيث كان عرض مع الطلاب للواقع الراهن السياسي َالمالي والاقتصادي، حيث طرحوا تساؤلاتهم وهواجسهم على الصعد كافة.

وقال كنعان ً ننتطر عودة رئيس الحكومة لاعادة تفعيل المؤسسات، اما باستمراره او بتكليف حكومة جديدة هو الاقرب الى رئاستهاً. ولا شيء يعوض  عن استكمال المسار الدستوري الذي بدأناه واجراء الانتخابات النيابية".

واعتبر كنعان ان ‏ما مررنا به خلال الاسبوعين الاخيرين ليس بالسهل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصرف كحارس للدستور وجميع اللبنانيين لنتخطى الصعوبات بوحدتنا".

واكد كنعان ان "الوضع النقدي سليم والليرة قوية ورئيسنا قوي ولا خوف على لبنان بتعاون مختلف مكوناته".

واكد كنعان ان "‏علينا ان نتعلم وضع مصلحة بلدنا ومجتمعنا فوق اي مصلحة اخرى لنتخذ القرار السليم وندعم الصح ونحاسب على الخطأ".

واوضح كنعان ان عمل لجنة المال العام 2017 اردناه صدمة ايجابية اصلاحية للوزارات والادارات يبنى عليها في السنوات اللاحقة، واعتبر كنعان ان  "بناء الدولة يبدأ ببناء هيكلها اي المؤسسات على اسس سليمة ومن بينها الموازنة  والاقتصاد القائم على رؤية واستثمارات وقطاعات منتجة واصلاح".

وتوجه كنعان الى التلامذة بالقول " انتم من مدرسة  يضرب فيها المثل، اذ يقال على سبيل المثال، فلان يتصرف مثل تلامذة البيزونسون، بمعنى انه يحمل صفات حسنة. ونحن نريد طبقة سياسية تحمل صفات لبنان والشفافية والقيم الوطنية والاندفاع لبناء الدولة".

ورداً علي سؤال، اشار كنعان الى ان "‏مشاريع المتن بالانماء والطرقات والجسور والصرف الصحي  مستمرة ساحلا ووسطاً وجرداً، ومن بينها ما انجز من وصلة المتن السريع رومية، والمتن السريع العطشانة، والعمل الجاري اليوم او ما انجز على صعيد بسكنتا صنين،  صنين زحلة، وبسكنتا باكيش".

وردا على سؤال، اعتبر  كنعان ان ًعودة النازحين السوريين اولوية في ضوء الفاتورة المرتفعة الذي يدفعها لبنان اقتصاديا وماليا وتربوياً.

وكانت كلمة لرئيسة المدرسة الام ماري راشد شكرت لكنعان حضوره واصفة اياه بالنائب الفاعل والنموذج للشباب اللبناني.

وقدمت الام راشد درع البيزونسون للنائب كنعان، وكان عرض لفيلم وثائقي من اعداد الطلاب عن مسيرة كنعان، وآخر عن تاريخ  المدرسة التي تأسست في العام 1906، كما تحدث رئيس لجنة الاساتذة ميشال غانم عن المدرسة وتلامذتها وعمل النائب كنعان في لجنة المال وعلى صعيد المصالحة المسيحية.

كما شارك كنعان التلامذة احتفال الاستقلال حيث غنوا للوطن والجيش.

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