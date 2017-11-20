الخارجية تذكّر المنتشرين اللبنانيين بأن مدة تسجيلهم للإنتخابات تنتهي في 20 الشهر الجاري

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تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أن عملية تسجيل المنتشرين اللبنانيين للإنتخابات النيابية المقبلة ستتوقف في البعثات الدبلوماسية اللبنانية وعلى الموقع الإلكتروني www.diasporavote.mfa.gov.lb وعلى التطبيق الخاص على الهواتف الذكية MOFA Online عنذ الساعة الثانية عشرة مساءً بتوقيت بيروت المحلي (GMT +2) من يوم الإثنين تاريخ 20/11/2017.

وتدعو الوزارة المنتشرين الراغبين بالمشاركة في الإنتخابات الى التسجيل قبل إنتهاء المهلة، وتحثهم على الإستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإيصال صوتهم الذين حرموا طوال سنوات من إيصاله والمساهمة في بناء مستقبل وطنهم وإحداث التغيير الذي ينشدونه.



كما تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن حق المنتشرين بالتصويت لن يضيع في حال تعذّر فتح قلم إقتراع في أي دولة أو مدينة أجنبية، بسبب ما نص عليه قانون الإنتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 بوجوب توفّر 200 ناخب مسجّل على الأقل في كل مركز إنتخابي خارج لبنان كشرط أساس لفتح قلم إقتراع.



فالوزارة، وإنطلاقا من حرصها على أن يمارس المنتشرون حقهم بالتصويت، تسعى جاهدة، من خلال بعثاتها والحملة الإعلامية والإعلانية الكبيرة التي تقوم بها، الى أن يتجاوز عدد المسجّلين في كل مركز إنتخابي الـ 200. أما في حال لم يتجاوز عدد المسجّلين هذه العتبة يهم الوزارة التأكيد أنها تعمل على تأمين مراكز بديلة مجاورة ليتمكن هؤلاء المنتشرون من التصويت، مع العلم أن بإستطاعتهم في أسوأ الحالات التصويت في لبنان.



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