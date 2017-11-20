استعدّوا للأمطار والثلوج والعواصف الرعدية!

A + A -

إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني:

الحالة العامة: منخفض جويّ يؤثّر تدريجيّاً على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط يشتدّ تأثيره ليل الإثنين/الثلاثاء.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرّقة بعد الظهر، تشتدّ خلال اللّيل مصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة تقارب 60كلم/س يرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000م وما فوق.

الثلاثاء: ممطر بغزارة صباحاً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب (90 كلم/س في شمال البلاد) يرتفع معها موج البحر إلى (ثلاثة أمتار)، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل محدود وإضافيّ وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800م وما فوق. تخفّ حدّة الأمطار بعد الظهر يتخلّلها انفراجات.

الأربعاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وأمطار صباحيّة متفرّقة.