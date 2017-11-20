لأول مرة - فنانة لبنانية في حفل غنائي استعراضي بالرياض.. من هي؟

A + A -

أعلنت هيئة الترفيه السعودية، أمس الأحد، عن تنظيم حفل غنائي استعراضي تحييه الفنانة اللبنانية هبة طوجي في الرياض مخصص للنساء.

وقالت الهيئة في إعلانها عن الحفلة، على موقعها الرسمي: "استمتعوا بعرض فريد من نوعه مع النجمة ذات الصوت المميز والمواهب العديدة، التي اكتسحت برنامج المواهب الشهير ذا فويس: أحلى صوت".

وكانت الهيئة، قبل يومين، قد نشرت إعلانا تشويقيا عن الحفلة، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون ذكر اسم الفنانة. وغردت قائلة "بنات عرفتوها؟ اللي راح تيجي صح، تسوي ريتويت، ممكن تفوز بتذكرتين".

وتقام الحفلة يوم 6 كانون الأول، في العاصمة السعودية، بمركز الملك فهد الثقافي، وحددت الهيئة العمر الأدنى للحضور وهو 15 عاما.

ويأتي الإعلان بعد سلسلة الحفلات الموسيقية التي أعلنتها الهيئة عنها مسبقا، منها حفلة محمد عبده وعبادي الجوهر ونبيل شعيل وبلقيس والموسيقار آني وغيرها من الحفلات الموسيقية التي جذبت الجميع لها.

واعتبر العديد أن هذه الخطوة من طرف المملكة تدل على السعي للانفتاح أكثر نحو مجتمع يتماشى مع رؤية 2030، التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وتغني طوجي، التي تزور المملكة لأول مرة، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، كما ستطرح باقة من أشهر أغنياتها، وكان أول ظهور فني لها خلال المسرحية الغنائية "دون كيشوت" برفقة أسامة الرحباني، وبرنامج "ذا فويس" بنسخته الفرنسية. وتستعد هبه لطرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يتضمن 13 أغنية بالعربية والإنجليزية.