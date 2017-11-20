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أسرار الصحف ليوم الاثنين 20 تشرين الثاني 2017

20
NOVEMBER
2017
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البناء
توقعت أوساط سياسية أن يستمرّ التصعيد السعودي ضدّ لبنان وحملة بقايا قوى «14 آذار» على المقاومة وإنْ بوتيرة أخفّ مما شهده لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، وذلك مواكبةً للمفاوضات التي سيجريها رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد عودته إلى بيروت في محاولة لإنجاز تسوية جديدة ترضي السعودية، وأشارت الأوساط إلى أنّ إرادة الحريري ليست حرّة بالكامل بسبب استمرار وجود زوجته وولديه في السعودية.

الجمهورية
قال مسؤول حزبي إن حزبه يتفهّم مصالح خصم إقليمي وإنه مستعد للتعايش مع ذلك لا التنازل عن مكاسبه.
نُقل عن مرجع رسمي كبير قوله أمام وفد إقتصادي جاء يشكو له: «عمِلتو مصاري كتير، هلّق إجا الوقت اللّي تعملو فيه كرامة وطنية.
عُقد إجتماع تنسيقي بين حزبين حليفين ناقش ما سُمِّي «الخطوط الحمر» لمرحلة ما بعد الإستقالة.

اللواء
- همس
استبعد سياسي مخضرم أن يتمّ تشكيل حكومة جديدة سريعاً، بغض النظر عن الشخصية التي ستُكلف نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة!
- غمز
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الإدانة والاستنكار لمحاولات كمّ الأفواه وتقييد الحرّيات بعد ملاحقة مرسال غانم وتوقيف أحمد الأيوبي!
- لغز
تساءل مرجع اقتصادي عن الإمكانيات المتوفرة لدى لبنان للخوض في معركة سياسية مع السعودية والدول الخليجية بعد اعتماد أساليب تصعيدية معها!

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