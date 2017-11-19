الرئيس عون تلقى اتصالا" من الامين العام للأمم المتحدة . غوتييريس : ندعم الاستقرار الامني والسياسي في لبنان

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا" هاتفيا" من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتييريس تم خلاله عرض التطورات الاخيرة ، لا سيما تلك التي استجدت بعد اعلان رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري استقالته من الخارج. وقد اكد غوتييريس للرئيس عون اهتمام الامم المتحدة بالوضع في لبنان ومتابعة المستجدات فيه عن كثب ، مشددا" على دعم الاستقرار الامني والسياسي فيه.

وشكر الرئيس عون الامين العام للأمم المتحدة على المواقف التي صدرت عنه وعن الدول الاعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان بعد اعلان الرئيس الحريري استقالته ، منوها" بالجهود المبذولة لعقد اجتماع لدول الاعضاء في المجموعة في باريس قريبا" . واتفق الرئيس عون و غوتييريس على استمرار التواصل بينهما لاستكمال البحث والمواضيع التي تم التطرق اليها خلال الاتصال.