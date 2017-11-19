بيان اجتماع "الخارجية العرب" يصف حزب الله بـ "الارهابي"...ولبنان يعترض!

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ندد اجتماع وزراء الخارجية العرب في قراره الختامي بـ"التدخلات الإيرانية" في شؤون المنطقة، فيما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنها لا تعلن الحرب على إيران.

وفي مؤتمر صحفي تم عقده بعد انتهاء أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، جرى بطلب من السعودية على خلفية إطلاق الحوثيين، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، صاروخا باليستيا على الرياض، أعلن وزير خارجية جيبوتي، محمود على يوسف، أن القرار الختامي، الذي تم الاتفاق على إصداره، يندد بالتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون دول المنطقة.

بدوره، أوضح أبو الغيط أن القرار يتضمن "موقفا عربيا واضحا جدا فيما يتعلق بإدانة الأداء الإيراني في الإقليم، بما في ذلك ضد المملكة العربية السعودية والبحرين"، موضحا أن "صلب القرار فيه إشارات قوية لمسائل الصواريخ الباليستية وغيرها".

ولفت الأمين العالم للجامعة العربية إلى وجود إمكانية للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة الدور الإيراني في الشرق الأوسط.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن "يتغير النهج الإيراني وأن تصل الرسالة إلى الإخوة في إيران والتي مفادها أن هناك غضبا وضيقا عربيا"، مشددا على وجود إجماع عربي على رفض التصرفات الإيرانية، الذي يشاركه حتى لبنان، على الرغم من تحفظاته بشأن قرار الاجتماع.

وأضاف أن "المسألة سوف تستغرق وقتا، لأن النهج الإيراني لم يبدأ أمس فقط، ومضى عليه سنوات... وإيران تسعى إلى التوسع والهيمنة"، لافتا إلى أن "الجانب العربي يرد على هذا الموقف".

إلا أنه تابع مشددا: "نحن لن نعلن الحرب على إيران في المرحلة الحالية، الدول العربية لن تحارب (إيران)، والهدف هنا هو مناشدة طهران وإدانة تصرفاتها".

وصف البيان الختامي حزب الله بـ"الارهابي" محملا اياه مسؤولية دعم مجموعات "ارهابية" بالسلاح المتطور. في المقابل، اعترض لبنان على ذكر حزب الله ووصفه بـ"الارهابي" في البيان الختامي مع الاشارة الى وجود الحزب في الحكومة. واعلنت دولة العراق تضامنها مع لبنان في اعتراضه على ذكر حزب الله وتوصيفه بالارهابي في البيان.