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ما كانَ هَدد به أحد الوزراء العرب بأن لبنان مُقبلٌ على انفجارٍ، ظَهر اليوم من خلال المسودة المُعدة من قبل السعودية، والتي جرى تسريبُها ومحاولة تهريبِها في اجتماع القاهرة لضربِ لبنان وعلاقاتِهِ العربية وسِلمه الاهلي، عبر نعتِه بالارهابي وتحميلِ الحكومة اللبنانية مسؤوليةَ الاعمال الارهابية التي تَجري في المنطقة ومحاولة أخذ الحكومة اللبنانية الى مجلسِ الأمن لمُحاكمتِها واضِطهادها بصفةِ دعمِ الارهاب.



لم تمُر المسودة السعودية الأولى واستُعيض عنها بثانية مُعدّلة، رفضَها لبنان بشكلٍ كامل ، رفَض تحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية ونعتِ حزب الله بالارهابي. وبينما يستنِدُ البيان الى قراراتِ مجلس الأمن بهذا الشأن، فإن الامم المتحدة لا تُصَنف حزب الله بالمنظمة الارهابية.



هذا في القاهرة، اما بين نيويورك وبعبدا، فقد تلقى رئيس الجمهورية، ليلَ امس، اتصالاً من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد دعمَ استقرار لبنان وسرورِه بانتهاء الأزمة التي عاشَتها الحكومة على مدى اسبوعين.



في المقابل، شَكرَ رئيس الجمهورية الامم المتحدة دعمَها الواضح لاستقرار البلاد، لاسيما بالمَواقف المؤيّدة الصادرة عن مجموعة الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن مع الامم المتحدة والمانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية. ووفق معلوماتٍ الotv فإن الاتصال تناولَ امكانَ عقدِ اجتماعٍ لهذه المجموعة الاسبوع المقبل في فرنسا، علماً أن هذه المسألة تبدو دقيقة وحساسة بحيث يُمكن ان تكون فعلاً لدعمِ لبنان، بينما يُحاول بعض الدول العربية استدراج هذه المجموعة الى خطوةٍ من نوعِ المحاولة التي جرَت في القاهرة اليوم. وقد اتفَق رئيس الجمهورية والامين العام للأمم المتحدة على استكمالِ التواصل، قبل اجتماعِ المجموعة الدولية وبعدَه....ماذا في التفاصيل؟