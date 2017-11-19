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بالصور: كدمات مروعة ودماء على رأسها".. ضحية لبنانية جديدة للعنف !

19
NOVEMBER
2017
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أطلقت الأحكام ليل أمس وثار غضب النساء، فهذه الصور المليئة بالخزي والعار لمعنى كلمة رجل، لم تمر مرور الكرام ، كيف تمر وجسد تلك المرأة التي قيل انها تدعى "السيدة ز" تظهر عليه علامات التعنيف والضرب أما لرأسها حكاية أخرى فالدماء ما زالت تسيل منه ، كأن تعنيفها كاد يوصلها للموت.

وفي التفاصيل بحسب ما تم تداوله ، ان هذه السيدة تعاني من إجرام زوجها "ح.ح" المستمر منذ سنتين، الى أن كادت تفقد حياتها فبحثت عمن يحميها منه حيث استجابت الجمعيات المعنية لها.

كما هو الحال في كل قضية تعنيف اسري، اتخذ الناشطون دور القضاة وبدأت المحاكمة بمجرد عرض تلك الصور على صفحات التواصل الاجتماعي فمن منطلق المطالبة بالاعدام الى وجوب ضربه كما فعل معها اختلفت التعليقات وما كان متفقا عليه أن هذا الرجل عبارة عن كومة من الامراض النفسية المندرجة في عبارة "أنا رجل".

وان كانت السيدة ز. ليست الاولى في قضية التعنيف الاسري ولن تكون الأخيرة، كما أن قضيتها ربما ستتحول الى صراع جديد لمطالبة المرأة اللبنانية بحقوقها ومعاقبة الرجل وان كان العذر في ارتكاب الجريمة أقبح من التعنيف بحد ذاته الا انه من الأولى لتفادي مثل هذا الحادثة تسليط الضوء على الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع بالرجل الى ضرب الحلقة الأضعف المحصورة بالمرأة، حيث أن السبب الأساس ينحصر في الفكر الخاطىء الذي طبعه المجتمع بذهن الذكور بأنهم قوامون على النساء ويحق لهم ما لا يحق للنساء أو البيئة التي دفعت بالابن الى التعامل مع زوجته تماشيا مع عادات والده السيئة ليكون السبب الآخر المتعلق بشق إثبات الذات والهيبة والرجولة والقوة هو السبب الثاني، وان كان بعض النساء ترين بأن الرجل قد يلجأ لأسلوب التعنيف عند شعوره بالضعف فإن أخريات يرين أن الضغط النفسي وعدم دعم الزوجة له يؤدي لهذه النتيحة المهينة.

كما أن نتيجة ضغوط العمل وعناد الزوجة ومطالبتها باستقلاليتها أمور تؤدي الى ردة فعل معاكسة من قبل الزوج وبالتالي فقد تصبح المرأة في عداد ضحايا العنف الاسري.

هذه الأسباب مجتمعة، وان كان للزوجة دور في بعضها فإن على كلا الزوجين في نهاية المَطاف أنّ يقتنعا بأن الله جعل العلاقة بينهما أساسا للودُّ والرّحمة والسكينة، لا الضّرب والعُنف والعناد والقسوة، واي خلل في هذه القاعدة فإنها ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه .

 

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