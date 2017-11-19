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السيدة كلودين عون روكز تطلق من كسروان حملة تطوعية لجمع خراطيش الصيد

19
NOVEMBER
2017
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قامت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز بمبادرة جديدة، في اطار سعيها الدائم للمحافظة على البيئة والطبيعة ومنع تلويثهما، حيث أطلقت ، بالتعاون مع مبادرة عيش لبنان - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجمعية عيش حب لبنان، حملة تطوعية بمشاركة طلاب جامعيين، لجمع خراطيش الصيد في منطقة جرود كسروان.
ثلاث محطات جالت عليها السيدة روكز برفقة المتطوعين، من اجل التوعية على اهمية هذه الخطوة وتأثيرها الايجابي على البيئة بشكل عام، ومنع التلوث الذي تسببه للطبيعة والمياه الجوفية والتربة. بلدة أمز كانت المحطة الاولى، تلتها ميروبا ثم إغبي، وكان تركيز في البلدات الثلاث من قبل السيدة روكز، على الاهمية التي توليها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في دعم كل ما من شأنه الحفاظ على طبيعة لبنان.
وقالت في هذا السياق انه "من ضمن الاستراتيجيات التي تتبعها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، هناك موضوع حماية البيئة، والمرأة مؤهلة للعمل في هذا المجال بحكم ادارتها لمنزلها وشؤون عائلتها. نحن نود المساهمة في السياسة البيئية لدولتنا، من هنا أتت مساهمتنا اليوم في جمع الخراطيش التي يتركها الصيادون خلفهم، مما يسبب ضررا كبيرا على البيئة والأرض والزراعة".
ولفتت السيدة روكز الى ان "الهيئة ستتقدم بإقتراح مشروع قانون من اجل الزام الصيادين جمع الخرطوش"، مشيرة الى ان نشاط اليوم "يهدف الى زيادة التوعية على اهمية النظافة العامة والبيئة، وسيستمر على مدى سنة ونصف السنة على ان يكون هناك نشاطات مماثلة في البقاع والجنوب والشمال".
واعلنت ان "رئيس اتحاد بلديات كسروان جوان حبيش قدم مستودعا لوضع الخراطيش المجموعة، ونسعى مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الى تأمين تمويل مشروع أعده طلاب جامعيون لتصميم وتنفيذ آلة تفصل البلاستيك عن النحاس، ومن ثم اعادة التدوير".
رواد رزق
بدوره، تحدث مدير مشروع "عيش لبنان" التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي رواد رزق، عن الاثر البيئي السلبي للخرطوش المرمي على الارض وقال: "لدينا حوالى 25 مليون خرطوشة، ترمى سنويا في الغابات والحقول والأراضي، وهذه توثر سلبا على البيئة، اذ يمكن ان تتسبب بإندلاع الحرائق او بإمتدادها او انتشارها بشكل اسرع. كما ان مواد البارود والرصاص والبلاستيك تتسبب بتلوث التربة، وبالتالي تؤثر على الزراعة والمحاصيل وايضا على المياه الجوفية والأنهر".
راي باسيل
وكان لافتاً مشاركة البطلة اللبنانية في الرماية، سفيرة النيات الحسنة للشباب والجندرة 2017 "لبرنامج الامم المتحدة الانمائي" بطلة راي باسيل في الحملة. واوضحت ان مشاركتها هي "لدعم البيئة في لبنان، وبهدف تقديم التوعية الى الصيادين اللبنانيين كي يساهموا من خلال جمعهم عبوات الخرطوش الفارغة في حماية بيئتهم".

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