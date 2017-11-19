نبذة عن حياة نقيب المحامين الجديد اندريه الشدياق

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فاز اندريه الشدياق بمركز نقيب المحامين ب 2459 صوتا، فيما نال عزيز طربيه 1492 صوتا.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

اندريه الشدياق من مواليد العام 1957، تابع دروسه الإبتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة سيدة الجمهور وحاز على شهادتي البكالوريا اللبنانية والفرنسية عام 1974. نال الإجازتين اللبنانية والفرنسية في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف عام 1978، وحاز على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة القديس يوسف وناقش رسالة الدبلوم حول المادة 58 من الدستور اللبنانية سنة 1979.

انتسب الى نقابة المحامين في بيروت سنة 1979 وتدرج في مكتب والده المحامي جوزف زين الشدياق، صاحب "المجموعة الإدارية للاجتهاد والتدريب". انتقل الى الجدول العام 1982 وانتخب امينا للسر لرابطة خريجي الحقوق والعلوم السياسية في جامعةالقديس يوسف 1993-1994. عين لمدة خمس عشرة سنة عضوا في المجلس التأديبي. انتخب عضوا لعشر سنوات في مجلس النقابة، وكان مقررا للتدرج 1999-2003، أمينا للصندوق 2005-2007 ومقررا للجدول العام 2008-2011.