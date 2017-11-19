قوى الامن: تدابير سير لمناسبة الاستقلال بدءا من ليل الثلاثاء

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افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “لمناسبة الإحتفال بعيد الاستقلال سيقام عرض عسكري في جادة شفيق الوزان بتاريخ 22/11/2017 ، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير الاتية: “منع وقوف السيارات إعتبارا من الساعة 21,00 من يوم الثلاثاء في 21/11/2017 ولغاية الانتهاء في اليوم التالي:

– من المرائب الموجودة ضمن نطاق الوسط التجاري.

– من تمثال المغترب حتى الصيفي بيت الكتائب.

– من تمثال المغترب حتى فندق فينيسيا، مرورا بكافة الشوارع الفرعية ما

بين جادتي شارل حلو وشفيق الوزان.

– من برج الغزال حتى برج المر.

– من برج المر حتى فندق فينيسيا.

– من برج الغزال حتى الصيفي بيت الكتائب.

– من برج الغزال – ساحة جبران التويني – شارع سرسق حتى تقاطعه مع طلعة العكاوي، ونزولا باتجاه شارع ارمينيا – شارع فؤاد بطرس.

– من الفورم دي بيروت الكرنتينا حتى المرفأ.

– من زقاق البلاط، ساحة رياض الصلح، شارع الامير بشير، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان.

– من طريق المطار جادة غانا – الاسد، جسر سليم سلام، جادة الرئيس فؤاد شهاب، برج الغزال، شارع جورج حداد، جادة شفيق الوزان.

– من تقاطع برج الغزال حتى تقاطعه مع جسر الحكمة ، جادة ألفرد نقاش ، أوتيل ديو العدلية، جسر الرئيس الياس الهراوي، شارع عمر بيهم، شارع بشارة الخوري المسلك الغربي.

منع مرور السيارات اعتبارا من الساعة 5,00 من فجر الاربعاء 22/11/2017 على الطرقات المحيطة بمكان الاحتفال وتحويل السير وفقا لما يلي:

– من شارع ابن سينا باتجاه نفق فينيسيا الى شارع فخر الدين.

– من التباريس باتجاه برج الغزال جسر فؤاد شهاب، نفق فرنجية فينيسيا.

– من نزلة الباشورة الاطفائية باتجاه الباشورة زقاق البلاط.

– من جسر سليم سلام باتجاه نفق فرنجية فينيسيا.

– من جادة شارل الحلو / فتحة الاطفائية والالتفاف باتجاه الدخولية.

– من فندق مونرو القادم من شارع فخر الدين، ( نفق فينيسيا) باتجاه السان جورج.

– من ساحة زقاق البلاط باتجاه جسر فؤاد شهاب.

– تحت جسر فؤاد شهاب (نزلة فلافل صهيون – باتجاه برج الغزال).

إن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ترجو المواطنين الكرام التقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن وبعلامات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.