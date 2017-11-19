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تشكيلة المعارضة السورية المشاركة في "الرياض2"

19
NOVEMBER
2017
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أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، قائمة الأسماء التي ستشارك في اجتماع الرياض الموسع للمعارضة.

وكشفت مصادر مطلعة في المعارضة، أنه لم يتم توجيه الدعوة لحزب الاتحاد الديمقراطي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ويتكون وفد الائتلاف من 22 شخصا، بينهم رئيسا الائتلاف السابقان أنس العبدة وهادي البحرة، والأمين العام السابق عبد الإله فهد. ويمثل الائتلاف بدر جاموس، فيما يمثل هيئة التنسيق أحمد العسراوي، وكتلة المستقلين الناشطة مرح البقاعي، أما منصة موسكو علا عرفات، ومنصة القاهرة قاسم الخطيب، وعن الفصائل رئيس المكتب السياسي لجيش الإسلام محمد علوش.

وبحسب قائمة الأسماء، فإن ممثل الإخوان المسلمين أحمد سيد يوسف، يشارك في قائمة الائتلاف، فيما اعتبرت مصادر أن 3 شخصيات محسوبة على الإخوان تشارك أيضا بصفة غير إخوانية.

وتقول الصحيفة السعودية، إنه سيقع اختيار شخصية توافقية تكون على رأس الهيئة الجديدة، خلال اجتماع الرياض، فيما سيتمخض عنه وثيقة جديدة تكون خارطة سياسية للمرحلة القادمة.

وأعلنت السعودية عزمها عقد اجتماع موسع في عاصمتها الرياض من 22 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني لتوحيد وفد المعارضة السورية إلى الجولة القادمة من المفاوضات المباشرة في جنيف

روسيا اليوم
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