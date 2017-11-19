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كيف ادار" بيّ الكل " المعركة في مواجهة مشروع استهداف لبنان ؟

19
NOVEMBER
2017
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العميد المتقاعد شارل ابي نادر -

ربما سنهدأ قليلا بانتظار ما سيؤول اليه مسار الرئيس سعد الحريري في المرحلة القادمة ، من الناحية الشخصية والعائلية والسياسية كزعيم لتيار المستقبل ، او من الناحية الرسمية كرئيس حكومة مُزمِع على الاستقالة " مبدئيا " ، تلك الاستقالة التي اصبحت ربما اشهر استقالة في التاريخ اللبناني الحديث بعد الاستقلال ، ولكن ، بانتظار ذلك المسار ، والذي بدأت خطواته بالامس من باريس بعد استقبال الرئيس الفرنسي له ، لا بد من الاضاءة على ما حدث من تحركات ومن مواقف واكبت رحلته المفاجئة الملتبسة الى المملكة العربية السعودية وصولا حتى الان الى فرنسا ، وما نتج عنها من استقالة غير ناجزة ( حتى الان ايضا ) ، واكثر التباسا من الرحلة .


على الصعيد الدستوري

بداية ، لم يتأخر بتاتا فخامة رئيس الجمهورية في اعتبار الاستقالة غير ناجزة كونها لم تصدر احتراما للدستور ولمفهومه ولروحيته ، وحيث دعّم موقفه هذا باراء دستورية وقانونية من اصحاب الاختصاص والخبرة ، جاء موقف الرئيس نبيه بري البرلماني العريق والسياسي المخضرم والزعيم الكبير ، ليدعم موقف فخامته في لا دستورية الاستقالة ، وجاء القرار في رفضها ليقضي بشكل شبه كامل على مشروع واهداف من ضَغَطَ وأَجبر الرئيس الحريري عليها .


على الصعيد الداخلي

انطلاقا من الموقف الدستوري لفخامة الرئيس عون ، بدا المشهد الداخلي وكأنه في لحظة نادرة من تاريخه ، حيث ظهرت وحدة وطنية غير مسبوقة ، تجلّت باجماع وطني شبه كامل ، لم يعكّره الاّ بعض الاصوات الشاذة ، من سياسيين وإعلاميين مرتهنين ، لم يكن من المنطقي ان ينخرطوا في هذا الاجماع الوطني ، نظرا لتاريخهم المعروف بالعمالة ، و بمعزل عن ما يمكن ان تؤول اليه الاستقالة ، او عن ما يمكن ان يكون الموقف السياسي للرئيس الحريري لاحقا ، تَوَحّد الجميع حول سيادة لبنان و اجمعوا على منع التدخل بشؤونه ووقفوا بوجه فرض اي موقف على مسؤوليه ، وربما كان هذا الاجماع من خطوط الدفاع الرئيسة التي انقذت لبنان مما خطط له ، والتي كانت قاعدة ارتكاز اساسية ، استند عليها فخامة رئيس الجمهورية لبناء ادارته الصلبة للمواجهة في معركة السيادة اللبنانية .


على الصعيد الرسمي

كان لافتا وبشكل اثار دهشة المقربين والبعيدين ، داخليا او خارجيا ، الاسلوب المتقن الي اتبعه فخامة الرئيس في ادارته لتلك المعركة ، فبدا وكأنه لاعب شطرنج محترف ذو خبرة عالية في جولات وصولات لعبة الاستراتيجية وفن الادارة والقتال والسياسة ، وبدت نقلاته في ترتيبها وفي افضلية و توقيت اطلاقها ، و كأنها مدروسة بشكل مُحكَم وفعّال ، بحيث جاء تسلسلها المُتقن والحكيم والثابت ، ليلغي اية امكانية للخطأ ، وليُشكل المسار الافضل والانسب لتلافي الوقوع في اية مطبات سياسية ، وطنية او اقليمية او دولية ، ودائما تحت عنوان سيادة الدولة واحترام القانون الدولي .


بعد إطلاع ممثلي الدول الاجنبية الفاعلة على الوضع وعلى نظرة الدولة اللبنانية لمشكلة الغموض الذي يلفّ سفر الرئيس الحريري المفاجىء ، وتقديم استقالته مرفقة بخطاب مغاير تماما لادبياته السياسية ، والتي كانت قد طبعت العام الاخير من رئاسته للحكومة باشتراك جميع الاطراف والمكونات وخاصة حزب الله ، وبعد الاضطلاع من هؤلاء الممثلين على رأي حكوماتهم ( قدر الامكان ) حول المشكلة ، كوّن فخامته ايضا فكرة واضحة عن النقاط المشتركة التي يمكن ان يتوافق عليها لبنان مع هؤلاء في النظرة للمشكلة و للحل المرتقب .


على الصعيد الدولي

جاءت ايضا الزيارات الصاعقة لمكوك الخارجية اللبنانية الوزير جبران باسيل ، والذي استطاع بفترة قياسية ايصال موقف الدولة اللبنانية الى عواصم القرار في العالم ، لِتُثَبِّت هذه الزيارات اكثر مناورة لبنان وموقفه اللافت في مقاربة هذه المشكلة الدستورية السياسية ، ولِتضع الراي العام الدولي امام مسؤولياته ، فيما لو تطوّر الامر في إصرار المملكة العربية السعودية على إحتجاز رئيس حكومة لبنان .

 

انها مناورة القوة والمنطق والحق والقانون ، انها مناورة الدولة اللبنانية التي اصبحت واخيرا ، على خارطة الدول صاحبة السيادة ، انها مناورة و موقف الشعب اللبناني الذي برهن انه يقف مع قادته عندما يكون هؤلاء اصحاب قرار ومبدأ ورؤية ثاقبة بعيدة ، انها هدية رئيس الجمهورية للشعب اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال لهذا العام .

 

 

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