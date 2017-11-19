مفاجأة من قيادة الجيش للبنانيين بمناسبة عيد الإستقلال

A + A -

بعض مما كتبه ميشال نصر-

المرة الاولى منذ 74 سنة تنتشر وحدات الجيش على كامل خطوط الحدود بما فيها المناطق المتنازع عليها، لتكون بذلك الارض لبنانية 100%، ولان معركة فجر الجرود اعادت التأكيد على ان الجيش من الكل وللكل، وفي زمن الهويات الضائعة في دول الجوار، ارتأت قيادة الجيش الخروج عنوان حملتها هذه السنة «باللبناني» فكان «بلادك ألبك عطيها» ، باللغة التي كتبها كبير من لبنان اسمه سعيد عقل كرمته قيادة الجيش مرات، واغنية غناها وديع الصافي، ورددها من بعده كل لبنان في زمن الحرب فوحدت كل الاطراف وان كان يومها لكل منهم لبنانه.



فانطلاقا من ان الاستقلال الذي ائتمن عليه الجيش اللبناني وعلى علم هذه البلاد هو ملك جميع اللبنانيين، بكل فئاته ومستوياته الاجتماعية، قررت مديرية التوجيه وبمباركة من قائد الجيش العماد جوزاف عون ان تخرج بشيىء «غير شكل» مضمونا وشكلا، يحمل رسالة الجيش لهم الذي ضحى بقلبه من اجل كل حبة تراب سواء على الحدود ام في الداخل، فدمع قلبه على خيرة شهدائها لتفرح القلوب وترتاح.



هكذا كسرت القواعد ،كما في القرارات العسكرية الجريئة، من امتحانات الحربية والرتباء،الى عملية الاصلاح الجارية على قدم وساق،مرورا بالحسم العسكري، ولا تنتهي بصورة جيش جديد تليق بلبنان الحر والسيد ،بجيش قرر ان يكون للكل ،لبنانيا اولا واخيرا، على صورة القائد الذي يوم التقى «رفاق القلم» توجه اليهم باللبناني ويوم اعلن الانتصار من قصر بعبدا ،ارادها رسالة باللبناني كذلك.