living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة من قيادة الجيش للبنانيين بمناسبة عيد الإستقلال

19
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض مما كتبه ميشال نصر-

المرة الاولى منذ 74 سنة تنتشر وحدات الجيش على كامل خطوط الحدود بما فيها المناطق المتنازع عليها، لتكون بذلك الارض لبنانية 100%، ولان معركة فجر الجرود اعادت التأكيد على ان الجيش من الكل وللكل، وفي زمن الهويات الضائعة في دول الجوار، ارتأت قيادة الجيش الخروج عنوان حملتها هذه السنة «باللبناني» فكان «بلادك ألبك عطيها» ، باللغة التي كتبها كبير من لبنان اسمه سعيد عقل كرمته قيادة الجيش مرات، واغنية غناها وديع الصافي، ورددها من بعده كل لبنان في زمن الحرب فوحدت كل الاطراف وان كان يومها لكل منهم لبنانه.


فانطلاقا من ان الاستقلال الذي ائتمن عليه الجيش اللبناني وعلى علم هذه البلاد هو ملك جميع اللبنانيين، بكل فئاته ومستوياته الاجتماعية، قررت مديرية التوجيه وبمباركة من قائد الجيش العماد جوزاف عون ان تخرج بشيىء «غير شكل» مضمونا وشكلا، يحمل رسالة الجيش لهم الذي ضحى بقلبه من اجل كل حبة تراب سواء على الحدود ام في الداخل، فدمع قلبه على خيرة شهدائها لتفرح القلوب وترتاح.


هكذا كسرت القواعد ،كما في القرارات العسكرية الجريئة، من امتحانات الحربية والرتباء،الى عملية الاصلاح الجارية على قدم وساق،مرورا بالحسم العسكري، ولا تنتهي بصورة جيش جديد تليق بلبنان الحر والسيد ،بجيش قرر ان يكون للكل ،لبنانيا اولا واخيرا، على صورة القائد الذي يوم التقى «رفاق القلم» توجه اليهم باللبناني ويوم اعلن الانتصار من قصر بعبدا ،ارادها رسالة باللبناني كذلك.

 

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout