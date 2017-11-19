المرصد السوري يعلن عما يجري حاليا في البوكمال

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أكد المرصد السوري المعارض، أن الجيش وحلفاءه باتوا يسيطرون على معظم مدينة البوكمال شرق البلاد على الحدود مع العراق وهي اخر مدينة تحت سيطرة ارهابيي داعش في سوريا.

وقال المرصد إن قوات الجيش وحلفاؤه يسيطرون على أكثر من ثمانين في المئة من مدينة البوكمال إثر هجوم واسع بدأته القوات ليل الجمعة.

ويعمل الجيش السوري وحلفاؤه على اقتحام المناطق المتبقية للارهابيين في الجهة الشرقية من البوكمال.

وقالت مصادر عسكرية إن اكثر ما يُعيق تقدم القوات هو التفخيخ الكبير من قبل الارهابيين ومحاولتهم استخدام الأهالي كدروع بشرية.

-وكالات-