نِقابة المحامين في بيروت على موعد مع انتخاباتها الاحد

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اكثر من 4000 محامٍ يتوجهون الاحد لينتخبوا نقيبًا واربعة اعضاء جدد خلفًا للذين انتهت ولايتهم.

التيار الوطني الحر ومعه المستقبل وحزب الله وامل والطاشناق والقومي وعدد من القوى السياسية بالاضافة الى غير الحزبيين يدعمون اللائحة التي تضم المحامي فادي بركات لمركز نقيب وأسعد سعيد لعضوية مجلس النقابة. فيما مرشح القوات اللبنانية الى منصب النقيب انسحب من المنافسة على مركز نقيب بعد نقاشات لم تخلُ من الحديّة طوال يومين.

أما عزيز طربيه فتدعمه الكتائب لمركز نقيب الى جانب جاك ابو عبدالله.. وللمستقلين ايضًا عدد من المرشحين الى مركز نقيب والى عضوية النقابة. لتنمية مؤسسة رائدة لا بد للمسؤولين أن يتمتعوا بالإستقلالية بعيداً عن أي مصالح ذاتية تطغى على بعض الملفات وفي هذا الاطار يطرح بركات نقاطًا عدة في مشروعه الانتخابي. بركات الذي شدد على اهمية المشاركة الفاعلة في التشريع من خلال اللجان النيابية وهيئة تحديث القوانين في مجلس النواب ولجنة التشريع في النقابة، يطرح في مشروعه تأليف هيئة مشتركة تشكل بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين. وحدها صناديق الاقتراع ستشكل الكلمة الفصل في الانتخابات، من هنا يأتي الاصرار على الالتزام باللائحة المدعومة من تحالف غالبية الاحزاب والتصويت للبرنامج المتكامل لما فيه مصلحة النقابة. (التفاصيل في الفيديو المرفق)