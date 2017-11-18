بالفيديو: ماذا كشف الرئيس الحريري من قصر الإليزيه؟!

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أنهى رئيس الحكومة سعد الحريري محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، حيث عقدا خلوة دامت حوالي الساعة قبل أن يجتمعا مع عائلتيهما على مأدبة الغذاء.



بعد انتهاء اللقاء، وقبيل مغادرة الحريري وعائلته الى منزلهم في العاصمة الفرنسية باريس، شكر رئيس الحكومة الرئيس الفرنسي قائلاً: "أشكر الرئيس إيمانويل ماكرون على دعمه. لقد أظهر تجاهي صداقة خالصة، وهذا ما لن أنساه أبداً. لقد اثبتت فرنسا مرة جديدة كبر دورها في العالم وفي المنطقة. وهي تثبت تعلقها بلبنان وباستقراره. ولكل ذلك أكرر شكري للرئيس ماكرون ولفرنسا".



وأعلن الحريري في كلمة مكتوبة أنه سيتوجه إلى بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة وسيشارك في احتفال عيد الإستقلال، مشيراً الى أنه سيعلن عن موقفه بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.