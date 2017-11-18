عودة الرئيس الحريري إلى لبنان محطة للتجسير والتثمير وليست للتفخيخ والتفجير (بقلم جورج عبيد)

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- بقلم جورج عبيد -

لم تعد العودة البيولوجيّة للرئيس سعد الحريري هدفًا، وقد تحقّقت. المضمون السياسيّ للعودة هو بدء كل رؤية ستنفجر تباعًا في الحيّز السياسيّ اللبنانيّ، سواءً على مستوى عودته عن الاستقالة واستكماله التسوية المؤسسة للعهد والحكومة، أو تأكيده على الاستقالة، فينتقل البلد من طور إلى طور، لندخل منعطفًا جديدًا من منعطفات الأزمة اللبنانيّة المفتوحة على احتمالات شتى وعناوين مختلفة وبعبارات ناريّة قاسية وقد تكون قاتلة.

لم يمرّ لبنان ولا مرة بأزمة كتلك التي مرّ بها، ولم يحصل سلوك بهذه النوعيّة الغريبة والنافرة في علاقات الدول، كمثل احتجاز الرئيس سعد الحريري من قبل المملكة العربيّة السعوديّة وقد باتت وبحسب تعبير جريدة النيويورك تايمز مملكة محمد بن سلمان. وعلى الرغم من قسوتها وفجاجتها، وعلى الرغم من ما شكلته من اعتداء سافر على كرامة لبنان وسيادته واستقلاله، فقد استطاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا الجبل الكبير مواجهتها بقوّة الحقّ، وحصّن وضع رئيس الحكومة سعد الحريري وحماه وجعل لحمايته وعاء متينًا وصلبًا مؤلّفًا من ثلاث طبقات عربيّة وإقليميّة ودوليّة، تفاعلت فيما بعد فتآلفت باتجاه هدف إطلاقه.



لقد بلغ التآلف مدى إبداعيًّا كبيرًا في مسرى الدبلوماسية اللبنانية التي قادها بطريقة سوبر دينامية وسوبر فاعلة وزير الخارجية جبران باسيل مجسّدًا بأدائه رؤية رئيس الجمهورية العالية المستوى. فقد تمكّن رئيس الجمهوريّة بهذا الإبداع المضيء التأثير على السياسة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون، بعد غياب طويل، فاعادها إلى المديين اللبنانيّ والمشرقيّ والعربيّ كلاعبة أساسيّة وجوهريّة، جذورها ضاربة في باطن الأرض ومتفاعلة في عمق التاريخ، بل مستلهمة التاريخ للعبور من جديد نحو المستقبل بخطى واثقة، ليتوازن الوضع بصورة جليّة في المشرق العربيّ.

ميزة الدبلوماسية اللبنانيّة، أنها سارت بخطى واثقة وبرؤى استراتيجيّة ثابتة. قمّة الذروة، وبحسب المعطيات الواضحة، أنّها تحدّت وواجهت واستوعبت بعد طول صبر وأناة وامتصاص. ذلك أنّه لحظة احتجاز الرئيس سعد الحريري، حاولت سعوديّةُ محمد بن سلمان تفجير الأرض اللبنانيّة بعد تفخيخها، بمجموعة سياقات، متكلّة بذلك على المنبثقين من رؤيتها الجديدة في الداخل اللبنانيّة بإيجاد مجموعة انشقاقات وتمزقات متراكمة، منها ما هو بنيويّ (مسيحيّ-مسيحيّ، سنيّ-سنيّ) وطائفيّ (مسيحيّ-إسلاميّ) ومذهبيّ (شيعيّ-سنيّ). وقد عطفت هذا التراكم البنيويّ والطائفيّ والمذهبيّ، على احتمال وإمكانية الاقتحام الإسرائيليّ للأرض اللبنانية وقد تاقت السعوديّة لهذا الاقتحام وعملت عليه.

غير أنّ الفرنسيين والروس حينما علموا بهذه الخطّة أجهضوها بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ الإسرائيليين كانوا قد اكتوورا بنار اعتدائاتهم على الأرض اللبنانية وجاء تقرير فينوغراد سنة 2006 ليؤكّد هذه الحقيقة بعيد حربها على لبنان آنذاك. لقد تحدت الدبلوماسية هذا لمنسوب المرتفع بل الطائف من العدائيّة المتشهونة لإلقاء القبض على لبنان. فلحظة وضع سعد في الإقامة الجبرية كان لبنان معتقلاً. انتفض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كالمارد وكالأب الحنون في آن ضمن مفهوم الغضب الهادئ وتمرّد ضمن الرؤية الوطنيّة-الواقعيّة، فقلب الطاولة على الرؤوس في الداخل وأسّس لمرحلة جديدة، ومن ثمّ قلبها على المستوى الخارجيّ قتآزرت الجهود كلّها مع رؤية الرئيس الذي اعتبر أن ما حصل مع الحريري اعتداء على كرامة لبنان، كان الروس والألمان والفرنسيون أعمدة لتلك الجهود التي فعلت فعلها فأطلق الحريري إلى حريته ليتلقي في باريس الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.



منطلقات المضمون السياسيّ بجزئه الفرنسيّ توّج بأنّ الرئيس ماكرون قال بأنّه يستقبل سعد الحريري كرئيس لحكومة لبنان. وقد ظهر اللقاء الشخصيّ والعائليّ معبّرًا عن صداقة عميقة ومحبة جامعة أحاط بها المضيف ضيفه بعد طول احتجاز قاهر وضاغط. غير أنّ أعين الجميع مشدودة إلى مضمون العودة. من الإيجابيات الطيبة الملموسة بأنّ الرئيس الحريري باح لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ولرئيس مجلس النواب نبيه برّي، بأنّه سيحضر إلى جانبهما (كرئيس للحكومة) حفل عيد الاستقلال. كيف سيتجلّى المضمون السياسيّ لهذه العودة وهل سيكون محتدمًا نسبة للتعليب السعوديّ، أو أنّه سيكون هادئًا ومتواصلاً مع جوهر التسوية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة وتعامل بمرونة واضحة؟



تقول المعلومات الواضحة بأنّ الفرنسيين والروس وبالتوافق مع وزارة الخارجية الأميركيّة حذّرا المملكة العربيّة السعوديّة من التلاعب بالاستقرار الأمنيّ والاقتصاديّ للبنان. وقد ربطا الاستقرار اللبنانيّ بالاستقرار الدوليّ. وفي المعلومات بأنّ وزير الخارجية الفرنسيّ جان إيف لودريان خلال زيارته الأخيرة للسعودية نقل رسالة واضحة لم تنحصر فقط بإطلاق الرئيس سعد الحريري وذهابه إلى باريس، بل بعدم المسّ باستقرار لبنان وعدم التأثير المطلق على الرئيس الحريري في قراراته. تشدّد السعوديون حول مسألة حزب الله وتدخّله في الساحات العربيّة من سوريا إلى اليمن مرورًا بالعراق والبحرين والكويت، ورفضوا اتجاه الحكومة اللبنانية إلى مزيد من التسويغ والتشريع لسلاح حزب الله لا سيما من رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري ليس مضطرًا ضمن قناعته أن يكون شريكًا في هذا التشريع. فجاء الجواب الفرنسيّ لا مصلحة لكم بتفجير الوضع اللبنانيّ، ولا مصلحة لكم باستمرار وضع الحريري قيد الاتهان لتحقيق هذا الهدف ولا مصلحة لكم باستمرار النزاع مع إيران، كما لا مصلحة لكم بمعارضة أية تسوية في سوريا من بعد الخسائر الكبرى التي منيتم بها. وتساءل الفرنسيون بحسب ما توضّح، لماذا أعلنتم حربًا على اليمن غير واضحة الأهداف ولا تحققّ أية نتائج ومكاسب لكم بل على العكس لقد جاءت النتائج مغايرة للأمنيات والطموحات، وإذا كنتم تعتقدون بوجود حزب الله في اليمن فقوموا بمحاربته هناك وليس في لبنان، لا تقايضوا التسوية اللبنانية بالواقع اليمنيّ أو أي واقع آخر، فالتسوية اللبنانية لها خصوصيتها المبنية على الحالة التعدديّة والقائمة على مبدأ التوافق وبخاصة التوافق التسوويّ.



هذا الكلام الفرنسيّ كان الذروة في التحذير وكانت الدعوة واضحة بالاتجاه نحو التجسير ومن ثمّ التجذير، (الحوار مع إيران وليس الصدام معها في الساحات العربيّة على الرغم من بعض التجاوزات). وبالتالي فإن المعطيات تشير بأنّ الدعوة الفرنسيّة للرئيس سعد الحريري التصرّف كمواطن لبنانيّ سيّد وكرئيس لحكومة لبنان كلّ لبنان. ثمة معلومات تقول بأنّ وجود نهاد المشنوق ونادر الحريري إلى جانب سعد كشف له من كان الصديق الحقيقيّ ومن هو الصديق الملتبس، أي من هو الذئب الظاهر بثياب الحمل الوديع ومن هو يهوذا الإسخريوطيّ، وأبعد من ذلك فاللقاء بين ماكرون والحريري تميّز بالشفافية المطلقة، وبالدعوة إلى تمتين التعاون مع الرئيس ميشال عون، الذي لولاه لما بلغ هو نحو هذه الحقيقة، وهو كما الرئيس عون سيمتلكان بعضًا من الأسرار التي قد يتم الكشف عنها في أوقات لاحقة أو ستبقى دفينة القلب والعقل.



التركيز الفرنسيّ الحاليّ ومع تحرّر الرئيس الحريري يتميّز باستمرار الاستقرار، وتجذير التسوية وعدم المسّ بها حتى الانتخابات النيابيّة، ومساندة لبنان من جديد ليتحول اقتصاده إلى المدى الانتاجيّ الكامل، مع ضرورة توقيع مراسيم استخراج النفط من البحر اللبنانيّ. وقد تبيّن بالفعل بان ثروة لبنان من الثورة النفطيّة اللبنانية الجديدة تقدر بحوالي 600 مليار دولار.



وعلى الرغم من ذلك يبقى السؤال مطروحًا: هل يعود الحريري عن استقالتنه وقد ظهر زعيمًا وطنيًّا كبيرًا بالتفاف اللبنانيين حوله مسيحيين ومسلمين، أو أنه سيعتكف ليجافي محبة اللبنانيين، أو أنه سيضع الشروط المملاة وجوهرها النأي بالنفس؟

الرسالة التي سيتلقاها سعد الحريري من خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربيّة، أن لبنان ينأى بنفسه. فعلى هذا الأثر أعطي الحريري بالعودة إلى مبدأ ربط النزاع بالقالب الإيجابيّ، ولعل وزير الداخلية نهاد المشنوق القريب من حزب الله وبالتحديد من الحاج وفيق صفا سيخبره أن التعاطف الجوهريّ والمحبّ في المرحلة الأولى جاء من عند أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.



عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى لبنان محطة لاستمرار التجسير والتثمير وعدم التفجير. وقد أظهرنا خلال محنته القاسية بأننا كلّنا سعد وسعد هو نحن، ومحبتنا له أقوى من كلّ المحن لأنها معه ومع فخامة الرئيس ستبني لبنان الغد العظيم.