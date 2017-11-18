البحرين تشن " هجوماً" على قادة لبنان!

A + A -

قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، إن على مسؤولي لبنان أن يأتوا بالحقائق أو السكوت معتبرا أن كلامهم يسيء للبنان وتاريخ لبنان على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، توميتر، حيث قال: "الادعاءات القائمة على الكذب حبلها قصير.. وعلى مسؤولي لبنان ان يأتوا بالحقائق او يكرموا أنفسهم بالسكوت. كلامهم يسيء للبنان وتاريخ لبنان."

وكان الشيخ خالد بن أحمد قال في تغريدتين سابقتين: "من يرمي تُهم ’الاحتجاز‘ والاختطاف على دول يشهد تاريخها بأنها تدعم استقرار وازدهار لبنان هو نفسه الذي يجلس مع المختطِف و المحتجِز وسيد الإرهابيين ويشاركه الحكم."

وأضاف: "سياسة لبنان ’بالنأي بالنفس‘ غير موجودة و ليست اكثر من كلام إعلامي. فالإرهابي الذي يحارب في الخارج ويدرب الإرهابيين ويسلحهم في دولنا هو الذي يجلس على كراسي الحكومة ويتحكم في قرارات وسياسات الدولة اللبنانية."