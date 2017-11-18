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رئيس الجمهورية يتلقى برقيات تهنئة لمناسبة الاستقلال

18
NOVEMBER
2017
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لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المزيد من برقيات التهنئة من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة .


البابا فرنسيس
وفي هذا الاطار ابرق البابا فرنسيس مهنئا الرئيس عون. وجاء في برقية الحبر الأعظم: "يطيب لي لمناسبة ذكرى استقلال لبنان ان اتوجه اليكم، والى الشعب اللبناني، بأطيب التمنيات.
واني اطلب من الرب القدير ان يسهر على امتّكم ويمنحها الاستقرار لتنعم بالعيش بسلام.
وليعضد الرب، بمحبته، ارادة كل فرد من ابناء وطنكم للسير على دروب الاخوة فيساهم بذلك في توطيد المصلحة العامة، وليمنحكم شخصيا، كما جميع المسؤولين في البلاد وجميع اللبنانيين فيض بركاته."


ملك المغرب
وجاء في برقية ملك المغرب محمد السادس ما يلي:
" انطلاقا مما يربط شعبينا من اواصر الاخوة الراسخة والتقدير المتبادل، اغتنم هذه المناسبة، لاؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من اجل توطيد علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، وتوسيع مجالاتها، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين".

ومن الرؤساء الذين هناؤا رئيس الجمهورية، رئيس شاطىء العاج الاساني واتارا، رئيس بنغلادش محمد عبد الحميد.

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