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لبنان يكرم رجالات الاستقلال واكاليل من الزهر يضعها وزراء ونواب على اضرحتهم وتماثيلهم

18
NOVEMBER
2017
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لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين للاستقلال، تكرم الجمهورية اللبنانية رجالات الاستقلال بوضع اكاليل من الزهر على اضرحتهم يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني الجاري وفق برنامج اعدته المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مديرية شؤون الرئاسة في مجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وسيتولى وزراء ونواب وضع الاكاليل وفق البرنامج الاتي:
-الوزير ميشال فرعون، تمثال الرئيس بشارة الخوري في رأس النبع الساعة 10.00.
-النائب هنري حلو، ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر الساعة 11.30.
-النائب نعمة الله ابي نصر، ضريح الرئيس فؤاد شهاب في غزير، الساعة 10.00.
-النائب علي خريس، ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا، الساعة 11.00.
-الوزير نقولا تويني، ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل، الساعة 12.00.
-الوزير سليم جريصاتي، ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي، الساعة 10.00.
-الوزير يعقوب الصراف، ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس الساعة 12.00.
-الوزير جمال الجراح، ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهداء في قصقص الساعة 10.45.
-الوزير نهاد المشنوق، ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء، الساعة 10.45.
-الوزير غسان حاصباني، ضريح الامير مجيد ارسلان في خلده، الساعة 11.00.
-النائب ميشال موسى، ضريح حبيب ابو شهلا في مار الياس بطينا، الساعة 11.00.
-النائب فريد الياس الخازن، ضريح الوزير سليم تقلا في زوق مكايل، الساعة 11.30.
-الوزير غطاس خوري، تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا، الساعة 11.00.
-الوزير بيار رفول، ضريح الوزير حميد فرنجية في اهدن، الساعة 11.00.
-النائب محمد قباني، ضريح عدنان الحكيم في الباشورة، الساعة 10.30.

ويزور الوزير طارق الخطيب بيت حكومة الاستقلال في بلدة بشامون الساعة الثانية عشرة، فيما يزور النائب عاصم عراجي قلعة راشيا الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

ويوم الاربعاء في 22 تشرين الثاني، يضع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف اكليلا امام تمثال الامير فخر الدين في وزارة الدفاع الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. فيما يضع نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني اكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية التي تحمل اسم الرئيس الشهيد رينيه معوض في محلة الظريف الساعة الثانية بعد الظهر. ويضع وزير السياحة اواديس كيدينيان اكليلا من الزهر على ضريح الشهيد سعيد فخر الدين في عين عنوب الساعة الواحدة بعد الظهر.

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