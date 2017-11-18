استعدوا - أمطارٌ غزيرة وعواصف رعدية!

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

منطقة من الضغط الجوّي المنخفض تقترب من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من مساء الأحد بحيث يتحوّل الطقس الى غير مستقر مع انقلاب الرياح الى جنوبية غربية.

ثمّ يتحوّل الطقس الى عاصف وممطر اعتبارا من ظهر الإثنين، بحسب آخر تحديث للأقمار الصناعية، فتشتد الأمطار ساحلاً وجبلاً وبقاعاً وتتمدّد نحو فلسطين وسوريا وشمال الأردن، مصحوبة بعواصف رعدية.

*طقس يوم الأحد مشمس يتحوّل الى غائم مع احتمال امطار متفرقة ورعود خلال ساعات المساء.

*الحرارة على الساحل: 24 نهاراً و18 ليلاً، على الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و7 ليلاً، في البقاع: 20 نهاراً و9 ليلاً.

*الرطوبة: 45 إلى 70%

*الرياح: جنوبية غربية سرعتها 35 كلم في الساعة.

*الضغط الجوّي: 1014hpa