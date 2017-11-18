وصول الحريري الى فرنسا.. من كان بانتظاره؟

هبطت الطائرة التي تقل رئيس الحكومة سعد الحريري وزوجته، في مطار لو بورجيه في باريس.

وسيلتقي الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه عند الساعة 12 ظهر، على أن يلي الاجتماع مأدبة غداء.



يذكر أن الطائرة التي تقل الحريري، تحمل رقم بوينغ 7377ANBBJ، وكانت أقلعت من مطار الرياض عند الساعة 12:20 دقيقة في توقيت فرنسا، أما الوفد الذي سيستقبل الحريري فيضم السفير في فرنسا رامي عدوان وبعض الشخصيات في السفارة ولا يضم أحد من اقاربه.



يذكر أن المطار الذي هبطت في الطائرة هو فقط للطائرات الخاصة، وأن المطار الرسمي في باريس هو مطار شارل ديغول ولا تهبطت فيه الطائرات الخاصة.