ما الذي قاله وزير الخارجية الالماني حتى اغضب المسؤولين السعوديين؟

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قالت المملكة العربية السعودية ان "تصريحات وزير الخارجية الألماني لا تدعم الاستقرار في المنطقة"، كما تم تسليم سفير ألمانيا لديها مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل، وفقا لقناة "العربية"، التي اشارت الى ان السعودية استدعت سفيرها في ألمانيا للتشاور.

وكان غابرييل قد قال أمس إن "التصرفات السعودية مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ليست معتادة”.

واضاف "إن هناك إشارة مشتركة من جانب أوروبا بأن روح المغامرة التي تتسع في السعودية منذ عدة أشهر، لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها".

وتابع غابريل "بعد الأزمة الإنسانية والحرب في اليمن وبعد ما حدث من صراع مع إمارة قطر، صار هناك منهجية للتعامل مع الأشياء وصلت ذروتها الآن في التعامل مع لبنان".

وحول سؤال ما إذا كان من الممكن ابتزاز الحريري بعدم السماح لأسرته بالسفر معه إلى باريس، قال غابريل إنه مقتنع بأن أحدا لا يمكنه "منع رئيس الوزراء اللبناني وأسرته من قبول الدعوة لزيارة فرنسا".