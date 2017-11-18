كم سيبقى الحريري في فرنسا؟!

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أكد مصدر رفيع المستوى في "تيار المستقبل" لصحيفة "الأخبار" أن "رئيس الحكومة سعد الحريري لن يبقى في باريس أسابيع، بل أياماً معدودة"، كاشفا أن "العودة عن الاستقالة بعيدة، لأنها ستعني اعترافاً بأنه أُجبر على تقديمها مِن الرياض، ولكنه قد يتراجع إذا حصل على شروط تلبي كل ما قاله في خطاب الاستقالة، لجهة تقديم صيغة للنأي بالنفي أكثر تقدماً من الصيغة التي يجري التعامل بها".

ووافق المصدر على أن "المرحلة المقبلة لن تكون أسهل من المرحلة الماضية، وإن التفاوض في كل العناوين التي ستطرح لتجديد الصيغة الحكومية ستكون صعبة، سواء أصر الحريري على الاستقالة، أو دخل في مفاوضات للعودة عنها".

بدوره، قال مرجع رسمي لـ"الأخبار" إنه "في ظل انسداد المخارج، يجري التداول في إمكانية تقديم موعد الانتخابات النيابية، إذ لا شيء يدفعنا إلى انتظار ستة أشهر في ظل حكومة تصريف أعمال".