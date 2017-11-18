ماذا ستتضمن قرارات جامعة الدول العربية؟!

A + A -

كشفت مصادر مطلعة في جامعة الدول العربية لـ"الحياة" أن "القرار المتوقع صدوره عن الاجتماع سيوجه رسالة قوية إلى إيران للكف عن تدخلها السافر في الدول العربية وعن تأجيج الصراع الطائفي والمذهبي في المنطقة، وعما تقوم به من رفع درجة الاحتقان والتهديد باستخدام القوة"، موضحةً أن "مشروع القرار الذي تعكف الأمانة العامة للجامعة على إعداده، سيتضمن تأكيد ثوابت الموقف العربي من التدخلات الإيرانية في شؤون دول الجوار العربية".



وأشارت المصادر إلى أن "بند التدخلات الإيرانية في الدول العربية بند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة منذ عامين، حيث أكدت قرارات مجلس الجامعة المتعاقبة إدانة هذه التدخلات ودعوة إيران إلى التوقف عنها نهائياً، ويسبق الاجتماع الطارئ اجتماع تشاوري للجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، وتضم في عضويتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات والأمين العام للجامعة".



كما لفتت إلى أن "القرار المتوقع سيحدد الموقف العربي من الهجوم الصاروخي على الرياض ومن تفجير أنبوب النفط في البحرين، وسيتضمن القرار تكليفات محددة للأمين العام للجامعة بمتابعة الموقف".