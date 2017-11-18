الوزير باسيل في عشاء هيئة قضاء بعبدا في التيار:- هناك مفهوم واحد للسيادة ورئيس حكومتنا هو عنوان سيادتنا

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رأى وزير الخارجية والمغترلبن جبران باسيل في عشاء هيئة قضاء بعبدا في «التيار الوطني الحر» مساء أمس، أنّ «هناك مفهوماً واحداً للسيادة، ورئيس حكومتنا هو عنوان سيادتنا»، لافتاً إلى أنّ «فرنسا عادت لتلعب دورها كحامية للحقوق والمبادئ والحريات في العالم». ولفت إلى أنّ «جزءاً كبيراً من مستقبلنا يرسم اليوم وخيارنا واحد امام المفترق الذي وضعنا أمامه ومسؤوليتنا الأولى وحدة لبنان واللبنانيين».

وأكد أنّ «لا عيد استقلال في لبنان وكرسي رئيس الحكومة شاغر، فكل لبنان الرسمي تصبح كراسيه شاغرة في حال شغور كرسي رئيس الحكومة»، مضيفاً: «إمّا ان نعيّد كلنا مع رئيس حكومتنا في ٢٢ تشرين الثاني او كلنا في الشوارع بعيد استقلال شعبي».



ومن ما قال باسيل في كلمته:

- اساسنا هو التيار واساس لبنان هو في بعبدا ونحن قبل كل شيء لبنانيون اينما كنا

- وحدة اللبنانيين سمحت بأن نقوم بواجبنا في العالم

- مرة جديدة نفرح بحرية وسيادة واستقلال لبنان وفرحتنا جامعة هذه المرة اكثر من ٢٠٠٥

- هناك مفهوم واحد للسيادة ورئيس حكومتنا هو عنوان سيادتنا

- فرنسا عادت لتلعب دورها كحامية للحقوق والمبادئ والحريات في العالم

- جزء كبير من مستقبلنا يرسم اليوم وخيارنا واحد امام المفترق الذي وضعنا امامه ومسؤوليتنا الاولى وحدة لبنان واللبنانيين

- ما لدينا ليس قصرا على جبل بل جبل في قصر بعبدا

- لا عيد استقلال بلبنان وكرسي رئيس الحكومة شاغر فكل لبنان الرسمي تصبح كراسيه شاغرة في حال شغور كرسي رئيس الحكومة

- اما ان نعيّد كلنا مع رئيس حكومتنا في ٢٢ تشرين الثاني او كلنا في الشوارع بعيد استقلال شعبي





