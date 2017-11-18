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اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 18-11-2017

18
NOVEMBER
2017
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الجمهورية

سجل خلاف مزدوج حول قضية حسّاسة بين مرجع كبير وبين مرجعَين سياسي وروحي.

تابعت قيادة إحدى الطوائف الكبرى في لبنان مسألة أثارها مرجع مسؤول واعتبرت أنها تمسّ صلاحيات تخصّ الطائفة ولا يمكن المساس بها.

نُقل عن حزب بارز دعوة مناوئيه الى منحه بعض الوقت لكي يقوم بخطوة مطلوبة منه.

البناء

وصف دبلوماسي أوروبي الإهتمام السعودي الإسرائيلي بتطوير العلاقات بينهما وتطبيعها بالطلقة الفارغة التي تحدث صوتاً ولا تغيّر واقعاً، فليس بين أيدي الشريكين الجديدين القدرة على حرب بدون أميركا، وليس في أميركا من يريد التورّط في حرب، وما عدا ذلك سيجعل التصعيد في المنطقة مع تغيّر الموازين خسارة للسعودية التي كانت لديها فرصة الإشتراك في التسويات ومساعدة «إسرائيل» على تبرير وضعها الحرج بانتصار بحجم كسب السعودية!

اللواء

غمز
نصحت دوائر عليا بالتخفيف من لهجة الحديث عن «انتصارات» وشعارات بعيدة عمّا جرى.

همس
تحدثت مصادر دبلوماسية عن خطوط كبرى فتحت في إطار التفاوض لإيجاد حل لقضية لبنانية - إقليمية خطيرة!

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