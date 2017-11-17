بالفيديو - هل ستجرى الانتخابات في أيار؟

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هذا الكلام الذي قاله رئيس التيار الوطني الحر يوم اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من الرياض، كان لافتا يومها في توقيته السياسي فاتت الرسالة واضحة:" الانتخابات حاصلة"، عبارة لم يوفر رئيس الجمهورية مناسبة الا وكررها مرارا الا ان الابرز اليوم انها اتت هذه المرة امام وزير الداخلية نهاد المشنوق في بعبدا الذي نقل عنه ان:"الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، وهذا واجب ديمقراطي"..الجميع مصر على اتمام استحقاق ايار 2018 ولكن ماذا لو عاد الحريري وباتت حكومته حكومة تصريف اعمال ؟ هل تستطيع هكذا حكومة ان تنعقد لاتخاذ قرارات "انتخابية"؟ بانتظار كيف ستتبلور الصورة في الاسابيع المقبلة، فالاكيد الوحيد حتى الساعة : الجميع متفق على وجوب اجراء الانتخابات بمواعيدها! (التفاصيل في الفيديو المرفق).