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بالفيديو - ماذا يقول الرئيس عشية سفر الحريري إلى فرنسا؟

17
NOVEMBER
2017
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ما من حل مقفل امامن واي حل قانوني وكل حل مرتقب ومرصود. هكذا يطمئن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية الخروج المرتقب لرئيس الحكومة سعد الحريري وعائلته من السعودية الى باريس، بعدما اقتربت الوساطة الفرنسية التي انطلقت من مقترح لبناني، من نهاية سعيدة.

وفق المعلومات المتوافرة، يصل الحريري ليل الجمعة الى العاصمة الفرنسية منهياً 14 يوماً من الاحتجاز ليبدأ بذلك الحديث جدياً عن التالي.

بعبدا اختارت السكون بانتظار تأمين وصول الحريري مع عائلته الى فرنسا. وبانتظار عودة الوزير جبران باسيل لتحديد الموقف النهائي من اجتماع وزراء الخارجية العرب الاحد والمشاركة فيه.

لكن ماذا بعد خروج الحريري ؟

مصادر رفيعة تؤكد للـ otv ان احداً لا يملك اجابة حاسمة عن الصورة المرتقبة. فالمؤكد الوحيد ان الحريري يلتقي الرئيس الفرنسي ظهر السبت وهو ما اكده بيانا الايليزيه.

لكن ما بعده يبقى غير واضح. وإذا ما استثنينا الاحتمال الضئيل او شبه المعدوم لرجوع الحريري عن استقالته، سنكون امام استفهامين: هل يقب الرئيس عون بستة اشهر من تصريف الاعمال حكومياً حتى موعد الانتخابات النيابية ؟ او يذهب الى تشكيل حكومة جديدة؟

مصادر الـ otv تؤكد ايضاً ان الرئيس عون متمسك بإعادة تكليف الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، إذا كان راغباً وقادراً. وعندها، نكون اما سؤال آخر: هل يبني الحريري تشكيلته الحكومية على التسوية الرئاسية التي امنت استقرار الدولة؟

وبانتظار اتضاح الصورة، كان لافتاً ما نقله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن الرئيس عون ان الانتخابات ستجرى في موعدها مهما كانت طبيعة الازمة السياسية.

هل تواصلتم مع الحريري واكد اكم لقاءه بماكرون؟ سؤال اكتفى المشنوق بالاجابة عليه قائلاً ان الحريري اوصل رسالة بم اطلع عليها بهذا المعنى.

في اتصال تلقاه من مفتي الجمهورية اللبنانية، طمأن الرئيس عون الى ان الامور سائرة الى نهاية سعيدة.

نهاية سعيدة وطنياً وفي مختلف المجالات ينتظرها طلاب لبنان الذي فاق عددهم الـ 4 آلاف في اختتام اسبوع الزيارات الى القصر الجمهوري عشية عيد الاستقلال الذي تزامن مع ازمة سياسي استثنائية في تاريخ لبنان الذي خرج منتصراً بادارة رئاسية استثنائية. (التفاصيل في الفيديو المرفق)

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