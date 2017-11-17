حبيب فياض يحذّر وليد عبود: أحضّر لك مفاجأة!

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تناول المحلل السياسي الدكتور حبيب فياض تفاصيل الاشكال الذي حصل بينه وبين الاعلامي وليد عبود في المقابلة التي تم طرده منها مباشرة عبر الهواء.

وفي حديث إلى قناة المنار، شرح فياض أن محاولة طرده خلال الفاصل الإعلاني "كانت بهدف اغتياله معنوياً" والقول إنه ليس أهلاً للحوار كونه سبق وغادر الاستديو خلال مقابلتين سابقتين شارحاً الأسباب التي دفعته للمغادرة آنذاك، ولهذا السبب أصرّ على أن يطلب منه عبود المغادرة مباشرة على الهواء.

وحذّر فياض عبود من رفع دعوى ضده واعداً بأنه يحضّر له مفاجأة قضائية في حال حصول ذلك.

وأسف فياض على "الكم الهائل من الشتائم" الذي تعرّض له عبود من "عشرات آلاف المواطنين".

إلى ذلك، كشف فياض أنه سيرفع دعوى قضائية على الاعلامية مي شدياق لجعلها "عبرة لمن اعتبر"، كونها "انهالت عليه بالشتائم" عبر حسابها على "تويتر" بالرغم من عدم وجود أي معرفة بينهما.