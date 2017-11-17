فخامة الوطن منتصراً

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غالب أبو زينب -

السيادة والاستقلال والقرار الحر والكرامة والعزة والفخر مفردات تشكل صلب الوعي ألدولي، لكن الإفراط في تردادها من قبل بعض الساسة أفرغ هذه القيم الكبيرة من معانيها السامية، وحولها إلى شعارات خاوية، خاصة انه كلما رددها هؤلاء كلما ازدادوا ارتهاناً مكشوفاً ومقيتاً ومعيباً، تفوح منه رائحة الارتزاق الوقح، إلى حد الإسفاف وغياب إي خجل أو بعضاً من حياء، هؤلاء المطبلون المزمرون هم هم من زمن الإسرائيلي إلى الزمن السعودي، لا يتغيرون جاهزون غب الطلب ( أخرجت بعض حقيقتهم وثائق ويكيليكس، وما خفي أعظم) هؤلاء الذين أهانوا وطنا في صميم كينونته، ما يعرفوه عن لبنان انه ساحة تجارة رهن إشارة سفير في إدارة أميركية أو أمير لا يرون في محاسنه سوى الأموال والأعمال، هؤلاء زمر متعاقبة لا تستطيع أن تتصور نفسها تقول لا لأولياء النعم مقاولي الذمم، لذا لم يكن مستغربا أن ترتعد فرائصهم لمجرد رفع الصوت عليهم، لا بل أن يتحولوا إلى منثبطي عزائم وعاملين على توهين الإجماع اللبناني وتسخيف موضوع سيادي بامتياز، من خلال الإنكار والتصدي للدفاع عن المعتدي وتقديم التبريرات له ومحاولة حرف الأمور نحو مسائل أخرى، كأن المطلوب من هؤلاء تفعيل الأهداف المرسومة من وراء الاعتداء على السيادة الوطنية اللبنانية باحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري، فالوحدة هالتهم وكأن المطلوب منهم إن يضغطوا أكثر إلى حد الانفصال عن الواقع.. هؤلاء سياديوا الارتهان لم تهزهم أو تحرك فيهم كل تغريدات التهديد والوعيد التي تمس كرامة لبنان، ووصول الأمر إلى حد التعدي على مقام رئيس الجمهورية، لقد صموا وعموا وتجاوزوا كل منطق، المهم إن يرضُوا أولي النعمة عنهم وكل ما عدا ذلك فباطل، حتى قديس السيادة «زوراً» المتنطح بمناسبة أو دونها أعمى نفسه انبطاحا فهولا ينتمي إلى هذه السيادة ولا يستطيع إن يكونها، لذا ليس معنياً بالمواجهة، ولعل هذا خير للوطن فمن لا خيراً فيه لصاحبه الذي أواه ونصره فرد الجميل بان أرداه وطعنه عند أول مفرق طرق؟؟؟

هذه الطينة من السياسيين هي التي شكلت على الدوام الزاوية الرخوة التي اُستعملت رأس حربة لكل من أراد الدخول إلى لبنان وفرض إيقاعه السياسي ومصادرة قراره حتى لو كان العدو الإسرائيلي...

إن قيمة ما جرى في الأيام الأخيرة بقدر ما كشف هؤلاء وأسقطهم وفضخ زيفهم بقدر ما أسس لحقبة جديدة تحددت معالمها الأساسية في التأكيد على إن من يصون كرامة الأوطان ويحافظ على سيادتها ويقف في وجه العواصف ولا يتزحزح قيد أنملة ولا يهاب تهديداً ولا وعيداً مهما كبر أو عتى، ويشكل في كبريائه ومواقفه صهراً حقيقياً لقوة لبنان المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته...

إنما هو الرئيس ميشال عون الذي أرسى بمواقفه النبيلة والحاسمة مكانة لبنان كدولة تحترم ذاتها وتفرض على الجميع إحترامها

فخامة العماد ميشال عون نفتخر بك رئيساً صائناً للسيادة ومؤكداً للاستقلال رجل دولة منتصراً لوطننا لبنان.